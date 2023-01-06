فادي طنّوس by فادي طنّوس

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خليجي 25: العراق وعُمان يفتتحان المنافسات وحضور القيصر غير مؤكد

فادي طنّوس by فادي طنّوس

تنطلق مساء اليوم الجمعة بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25” التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية وتستمر حتى 19 كانون الثاني/يناير الجاري بمباراة تجمع بين صاحب الأرض العراق وعُمان على استاد البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألف متفرج.

ويتنافس في البطولة 8 منتخبات هي أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة لمنتخبي العراق واليمن.

وتم توزيع المنتخبات على مجموعتين جاءت كما يلي:

  • المجموعة الأولى: العراق، عّمان، المملكة العربية السعودية واليمن
  • المجموعة الثانية: البحرين، الكويت، قطر والإمارات العربية المتحدة

ويسبق صافرة البداية حفل افتتاح وصفته اللجنة المنظّمة بأنه سيكون استثنائياً يعكس إرث وتاريخ المدينة وما تتميز به من علاقات حياتية واجتماعية مشتركة مع بقية دول منطقة الخليج العربي.

جدول ومواعيد مباريات كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

ولا يزال الغموض يلف موضوع مشاركة النجم العراقي كاظم الساهر في حفل الافتتاح، على الرغم من أن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أكد أن “الساهر “القيصر” سيكون نجم الحفل بالاضافة لمواطنته الفنانة رحمة رياض.

واختارت اللجنة المنظمة لـ”خليجي 25″  تعويذة تتناغم مع أهداف البطولة. إذ اختير السندباد البحري الشخصية الأسطورية، من حكايات ألف ليلة وليلة الذي جاب البحار والمحيطات بتجارته منطلقاً من البصرة، التي تحكي قصص رحلاته البحرية السبع، وها هو ذا يعود إلى المدينة برحلة ثامنة بصحبة شقيقاته السبع، في إشارة إلى منتخبات الدول السبع المشاركة.

كما يشهد اليوم الأول من البطولة مباراة ثانية تجمع بين المنتخب السعودي ونظيره اليمني.

ويلعب السبت منتخب البحرين حامل اللقب مع نظيره الإماراتي والكويت مع قطر.

جدول ومواعيد مباريات كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

تنطلق يوم الجمعة بطولة كأس الخليج 2023 لكرة القدم “خليجي 25” في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات وتستمر حتى 19 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقسمت المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين ضمت كل واحدة 4 منتخبات.

  • المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن
  • المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات

وستجمع مباراة الافتتاح بين منتخب العراق صاحب الضيافة ونظيره العماني على استاد البصرة الدولي يوم الجمعة الذي سيشهد أيضاً مباراة بين منتخبي السعودية واليمن.

المباراةالتاريخالتوقيتالملعبالمجموعة
العراق – عمان6/118:45البصرة الدولي1
السعودية – اليمن6/121:30البصرة الدولي1
البحرين – الإمارات7/116:15نادي الميناء الأولمبي2
الكويت – قطر7/119:15نادي الميناء الأولمبي2
عمان – اليمن9/116:15البصرة الدولي1
السعودية – العراق9/119:15البصرة الدولي1
الإمارات – الكويت10/116:15نادي الميناء الأولمبي2
قطر – البحرين10/119:15نادي الميناء الأولمبي2
السعودية – عمان12/118:00نادي الميناء الأولمبي1
العراق – اليمن12/118:00البصرة الدولي1
البحرين – الكويت13/118:00البصرة الدولي2
قطر – الإمارات13/118:00نادي الميناء الأولمبي2
توقيت مكة المكرمة

موعد وتوقيت مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

تقام مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، يوم 16 كانون الثاني/يناير على استاد البصرة الدولي.

المباراةالتاريخالتوقيتالملعب
أول المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثانية16/116:15البصرة الدولي
أول المجموعة الثانية – ثاني المجموعة الأولى16/120:15البصرة الدولي
توقيت مكة المكرمة

موعد وتوقيت المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

تقام المباراة النهائية لبطولة “خليجي 25″، يوم الخميس 19 كانون الثاني/يناير على ملعب البصرة الدولي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

خليجي 25: العراق يريد جمع شمل الأخوة على أرضه

يستعد العراق لانطلاق كأس الخليج “خليجي 25”، يوم الجمعة، وسط مخاوف أمنية تحيط بمدى استعداده لاستضافة فعاليات بطولة كرة القدم الأهم في المنطقة.

ودعا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، جماهير الدول الخليجية للقدوم إلى العراق ومتابعة البطولة، مؤكداً على الجاهزية الكاملة لاستضافة الحدث الكروي الأبرز في المنطقة وقال: “ملاعب البطولة ومقرات الإقامة لكل الوفود جاهزة لاستضافة الضيوف”.

واعتبر درجال أن الأمر يتعدى كونه مجرد بطولة كروية، لأنه يجمع شمل الإخوة الخليجيين ويعزز الترابط بينهم، ويزيد من توحدّهم.

وشدد على ثقته في قدرة البصرة على إخراج البطولة بشكل ناجح يليق بمكانة الحدث.

وتم اعتماد ملعبي البصرة الدولي (65 ألف متفرج) والميناء (30 ألف متفرج) لإقامة مباريات “خليجي 25″، وهما ملعبان يقعان ضمن المدينة الرياضية في البصرة التي تضم أيضاً مركزاً طبياً متطوراً ومجموعة فنادق حديثة لإسكان المنتخبات وملعباً للتدريب ومراكز تجارية وترفيهية.

ويتنافس في البطولة 8 منتخبات هي أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة لمنتخبي العراق واليمن.

وأفرزت القرعة عن توزيع المنتخبات على مجموعتين جاءت كما يلي:

  • المجموعة الأولى: العراق، عّمان، المملكة العربية السعودية واليمن
  • المجموعة الثانية: البحرين، الكويت، قطر والإمارات العربية المتحدة

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ويعيش العراق فترة عدم استقرار أمنية على الرغم من انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة بعد مخاض، ما قد يشكل قلقاً لدى مشجعي المنتخبات حول المخاطر الناجمة عن سفرهم للبصرة لمتابعة البطولة.

وعلى العكس تماماً، يسعى أبناء البصرة للتأكيد على أن مدينتهم آمنة وقادرة على استضافة البطولة دون انكار وجود مشكلات أبرزها انقطاع الكهرباء.

وانتشر مقطع فيديو لشخص ملثم يهدد المشجعين الخليجيين بعدم القدوم إلى البصرة، ثم يكشف عن وجهه، ويقول بأنه لن يسمح لهم البقاء في الفنادق، بل في منازل العراقيين التي ستستقبلهم بحفاوة، وكرم الضيافة، ما يعكس مدى رغبة العراقيين في استضافة البطولة.

وتطمح اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية إلى تقديم أفضل صورة لها خلال حفل الافتتاح، حيث أكد الاتحاد العراقي للعبة، أن الفنان كاظم الساهر سيكون نجم الحفل بالاضافة لمواطنته الفنانة رحمة رياض.

وستكون هذه المرة الأولى التي يغني فيها الساهر في بلاده منذ 25 عاماً، عند مغادرته العراق.

ولم يزر الساهر بلده العراق منذ عام 2012 حين رافق منظمة اليونسيف في زيارة سريعة.

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