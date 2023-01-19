خليجي 25: العراق وعُمان من سيفوز باللقب؟

تختتم اليوم الخميس بطولة كأس الخليج العربي 2023 بكرة القدم “خليجي 25” بلقاء مكرر لمباراة الافتتاح حيث يلتقي مجدداً العراق صاحب الضيافة مع نظيره العُماني، لكن هذه المرة على اللقب.

وكان المنتخبان تواجها في المباراة الإفتتاحية للبطولة في السادس من الشهر الجاري على ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى وانتهت بالتعادل السلبي.

وتصدر أسود الرافدين المجموعة بفارق الأهداف عن عُمان وكان لكل منهما 7 نقاط، لكن فوز العراق بخماسية نظيفة على اليمن منحته الأفضلية.

وانتقل المنتخبان للمربع الذهبي، حيث فاز العراق على قطر 2-1، بينما تغلبت عُمان على البحرين حاملة اللقب بهدف دون مقابل.

ويسعى المنتخب العراقي للفوز باللقب الرابع في البطولة الخليجية بعد الأعوام 1979، و1984 و1988، في حين يريد نظيره العُماني الفوز بالكأس للمرة الثالثة بعد 2009 و2017.

متى موعد مباراة العراق وعُمان في نهائي كأس الخليج “خليجي 25″؟

تقام مباراة العراق وعُمان في نهائي كأس الخليج “خليجي 25″، الخميس في 19 كانون الثاني/يناير، على ملعب البصرة الدولي، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

من هي القنوات الناقلة لمباراة العراق وعُمان في نهائي كأس الخليج “خليجي 25″؟

يمكنكم مشاهدة مباراة العراق وعُمان ضمن كأس الخليج على عدة قنوات أبرزها قناة السعودية الرياضية، قناة الكأس القطرية، قناة الرياضية العراقية، قناة عمان الرياضية، أبوظبي الرياضية وغيرها.

من هم حكام المباراة النهائية لكأس الخليج؟

أسندت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج إدارة المباراة النهائية لطاقم تحكيم روماني بقيادة كوفاكس ستيفان، ويساعده مواطناه ماريتيمو فاسيلي وآراتين ميهاي، والحكم الرابع والخامس على التوالي القطريان سلمان الفلاحي وزاهر الشمري.

وجاء الفرنسي جيريمي بينارد حكما للفيديو المساعد يعاونه كل من المغربي رضوان جيد والسعودي عبدالله الشهري، بينما البحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام.

لجنة الحكام بخليجي زين 25 تعلن طاقم تحكيم مباراة النهائي بين العراق وعمان



للتفاصيل?https://t.co/BWVenEWhWa#خليجي_زين25 | #العراق_عُمان pic.twitter.com/xtcIu8EaNW — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 17, 2023

ما هي الألوان التي سيرتديها العراق وعُمان في نهائي كأس الخليج؟

عقد الاجتماع التنسيقي لنهائي خليجي 25 برئاسة الدكتور حمد أحمد الشيباني رئيس لجنة المسابقات وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي منتخبي العراق وعمان.

وتم تحديد ألوان الطرفين، وسيلعب العراق باللون الأبيض الكامل والعماني باللون الأحمر الكامل، وتم خلال الاجتماع قراءة التعليمات الخاصة بالنهائي وأهمية الالتزام بها وتطبيقها، وبعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالجانب الخاص بطرفي المباراة.

مواجهات العراق وعُمان السابقة

تواجه منتخبا العراق وعُمان 10 مرات سابقة في بطولات كأس الخليج كان اخرها في المباراة الافتتاحية لنسخة “خليجي 25” وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وفاز المنتخب العراقي في 4 مباريات، مقابل فوزين لعُمان وتعادل المنتخبان في أربع مباريات.

وسجل أسود الرافدين 19 هدفًا، مقابل 12 هدفًا لعُمان.