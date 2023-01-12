خليجي 25: العراق وعُمان إلى المربع الذهبي

تأهل منتخبا العراق وعُمان إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25” المقامة في العراق بعد فوز الأول على نظيره اليمني 5-0 والثاني على السعودية 2-1 ضمن الجولة الثالثة لمنافسات امجموعة الأولى.

وتصدر العراق المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن عمان وحل الأخضر ثالثاً بثلاث نقاط واليمن رابعا بدون رصيد وودعا البطولة.

دور المجموعات ✅



الترتيب النهائي للمجموعة الأولى من #خليجي_زين25 ? pic.twitter.com/SAUr4nrLDC — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 12, 2023

في المباراة الأولى مصطفى ناظم (40)، أمجد عطوان (64)، أيمن حسين (74 من ركلة جزاء و75) وحسين علي (88).

وفي المباراة الثانية، تقدم المنتخب العماني عن طريق منذر العلوي في الدقيقة 34، وعادلت السعودية في الدقيقة 41 بواسطة تركي العمار وأحرز حارب السعدي هدف الفوز في الدقيقة 84.

من سيتأهل الى المربع الذهبي لـ”خليجي 25″ من المجموعة الثانية

وتقام الجمعة اخر مباراتين ضمن دور المجموعات لكأس الخليج “خليجي 25” حيث تلعب قطر مع الإمارات وحاملة اللقب البحرين مع الكويت.

ويمكن الإطلاع على جدول المباريات المتبقية في البطولة عبر الرابط التالي.