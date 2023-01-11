فادي طنّوس by فادي طنّوس

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خليجي 25: البحرين تقترب من التأهل لنصف النهائي والكويت تفوز على الإمارات

فادي طنّوس by فادي طنّوس
خليجي 25

اقترب منتخب البحرين حامل اللقب من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25” المقامة في العراق، بعد فوزه على قطر 2-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً فوز الكويت على الإمارات بهدف دون مقابل.

افتتح المنتخب القطري التسجيل عن طريق أحمد علاء (34)، قبل أن يدرك كميل الأسود (72) التعادل للبحرين التي حسمت النتيجة بهدف عبد الله يوسف (89 من ركلة جزاء).

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 25:

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن العنابي في المركز الثاني الذي يتقدم على الأزرق بفارق المواجهات المباشرة، في حين ظل رصيد الإمارت التي ودعت المنافسات خال من النقاط.

وسجل أحمد الظفيري هدف منتخب الكويت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن ضائع للشوط الثاني (90+3).

وتلعب البحرين في الجولة الثالثة والأخيرة مع الكويت، فيما تجمع المبارة الثانية قطر والإمارات.

ويمكن معرفة مواعيد المباريات المتبقية من البطولة عبر الضغط على الرابط

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