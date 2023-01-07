خليجي 25: افتتاح مبهر غاب عنه القيصر.. وتعادل سلبي بين العراق وعُمان

أنطلقت الجمعة النسخة الخامسة والعشرون من بطولة كأس الخليج 2023 لكرة القدم “خليجي 25” على ملعب البصرة الدولي في العراق بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن افتتاح البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة من 6 حتّى 19 كانون الثاني/يناير 2023 رسمياً وقال “نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبة، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق”.

وشارك الفنان العراقي حسام الرسام بفقرة غنائية رحبت بضيوف العراق المشاركين في البطولة، فين لم تتحق أمنية العراقيين بحضور “القيصر” كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض.

وتلا حفل الافتتاح المباراة الأولى التي جمعت صاحب الأرض المنتخب العراقي مع نظيره العماني ضمن منافسات المجموعة الاولى، وانتهت بالتعادل السلبي.

لم يشهد النصف الأول من اللقاء بأية لمحات أو محاولات متبادلة للوصول إلى المرميين باستثناء محاولة واحدة لأسود الرافدين وكانت مبكرة عبر تسديدة بعيدة من حسين جبار في الدقيقة الثانية كان لها الحارس العماني ابراهيم المخيلي في المكان المناسب أبعدها بصعوبة.

وكاد المنتخب اليمني يترجم فرصة إلى هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لولا سوء تقدير اللاعب أرشد العلوي الذي أرسل كرته إلى الخارج وهو بمواجهة الحارس العراقي جلال حسن.

في الشوط الثاني استفاد العراق في أغلب أوقاته من المساندة الجماهيرية وتحسن مستواه ودانت له الأفضلية.

وفي الدقيقة 86 وقفت عارضة المرمى العماني بوجه كرة قوية ثابتة سددها ضرغام اسماعيل كاد يسجل منها هدفاً في وقت قاتل.