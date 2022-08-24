خلل في فيسبوك يسمح للمستخدمين بالنشر على صفحات الآخرين

أصيب موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، بخلل يمكن المستخدمين من النشر على صفحات الآخرين.

وشهدت الصفحات الشخصية للعديد من المستخدمين سيلا من المنشورات التي تمت اضامتها من قبل غرباء، والتي كانت قد نشرت أصلا على صفحات بعض المشاهير.

وكشف عدد من مستخدمي التطبيق المملوك من شركة ميتا الأمريكية، عن وجود ثغرة استغلها الكثيرون للترويج والتسويق المجاني.

وذكروا أن الثغرة تسمح لأي شخص بالقيام بالنشر على صفحات المشاهير، دون قيود وهو ما جعل صفحاتهم بمثابة لوحة إعلانات مجانية، على حد وصف البعض.

ووصفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية الموضوع بالانهيار، وتساءلت عن الجهة التي نجحت باختراق النظام الذي لديه المعلومات الخاصة بأكثر من 2.8 مليار مستخدم.

وكان المشاهير أكثر المتضررين من هذه الثغرة، إذ امتلأت صفحاتهم التي تضم ملايين المعجبين والمتابعين بالرسائل والمواد غير المرغوبة والصور غير اللائقة، عدا عن الإعلانات.

وأكد خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة الإنكليزية أن التغييرات الأخيرة التي أجرتها “ميتا” في الخوارزمية قد تكون وراء هذه القضية.

وسارع مستخدمو فيسبوك الغاضبون إلى مشاركة غضبهم عبر الإنترنت، حيث عبر العديد منهم عن إحباطهم من المنشورات العشوائية التي نشرت في حساباتهم الشخصية وخوفا من اختراقها.

وذكرت “ميتا” في بيان لها أن الموقع تعرض لمشاكل منذ الساعة 07:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، وفقاً لموقع “Downdetector“.

واضافت: اعتبارا من الساعة 10:10 بتوقيت جرينتش، بدات الأمور تعود إلى طبيعتها.

وقالت متحدثة باسم ميتا: “نحن ندرك أن بعض الناس يواجهون مشكلة مع فيسبوك الخاصة بهم. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

ومن ضمن النجوم الذين تعرضت حساباتهم وصفحاتهم للغزو، النجم اللبنانية نانسي عجرم ووالمطربة السورية اصالة والنجوم المصريين أحمد حلمي ومحمد إمام وتامر حسني ووغيرهم من نجوم الوطن العربي.