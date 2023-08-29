خلل تقني يعطل آلاف رحلات الطيران في بريطانيا وقد يطول الحل حتى يوم الجمعة

أدى خطأ في أنظمة مراقبة الملاحة الجوية في المملكة المتحدة إلى تأخير آلاف الرحلات، وأشارت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن إدخال بيانات قامت به رحلة لطائرة فرنسية قد يكون وراء العطل الذي أصاب الأنظمة ويتوقع أن يستمر حتى يوم الجعة.

ومنذ الأمس يعاني الآلاف من المسافرين جواً من تأخير رحلاتهم وإلغاء بعضها، جرّاء عطل أصاب أنظمة مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، إذ علِق عدد من المسافرين في المملكة المتحدة وخارجها، بسبب قيام خدمات الحركة الجوية الوطنية بتحديد عدد الطائرات التي تهبط. وحذرت شركات الطيران والمطارات من التأخير المتوقع، على الرغم من الإعلان حل المشكلة في غضون ساعات. وقالت إحدى المسافرات لبي بي سي نيوز إنه من غير المتوقع أن تغادر رحلتها التي كان من المقرر أن تكون بعد الظهر، إلا بعد منتصف الليل.

وتتواصل التحذيرات من أن بعض الاضطرابات قد تستمر لعدة أيام. وقال مطار “هيثرو” في وقت متأخر من مساء الإثنين إن جداول الرحلات تعطلت بشكل كبير، مضيفاً أنه يتعين على المسافرين يوم الثلاثاء الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار.

وقالت شركة “سيريوم” لبيانات الطيران، إن 3049 رحلة كان من المقرر أن تغادر مطارات المملكة المتحدة يوم الاثنين، ومن المقرر أن تصل 3054 رحلة أخرى.

وحتى الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش، أظهرت بياناتها أنه تم إلغاء 232 رحلة مغادرة، وهو ما قالت إنه يعادل ثمانية في المئة من جميع الرحلات المغادرة، و271، أو تسعة في المئة، من الرحلات القادمة.

وقالت شركة خدمات مراقبة الحركة الجوية “ناتس” إن المشكلة كانت خلل في “جدولة الرحلات” أثرت على قدرة النظام على معالجة خطط الطيران تلقائياً. وهذا يعني أنه يجب معالجة خطط الطيران يدوياً، وهو من الصعب تطبيقه، ومن هنا جاءت الحاجة إلى فرض قيود على تدفق حركة المرور”.

واعتذرت مديرة العمليات “جولييت كينيدي” عن العطل الحاصل وأعلنت فتح تحقيق في ما حدث.

وقال “جراهام ليك”، مستشار استراتيجية الطيران، لراديو بي بي سي: “إجراء التعديلات يدوياً كان الحل الوحيد لدينا لمعالجة تعطل النظام، ونظراً لصعوبة تطبيقه، لم يبقَ أمامنا سوى خيار إيقاف إقلاع الطائرات”. وأضاف: “لا يمكننا إيقاف الرحلات الموجودة في الجو، ولكن يمكننا إيقاف تلك التي لا تزال على الأرض”.