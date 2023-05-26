خلل تقني في مطار هيثرو يلغي عشرات رحلات للخطوط الجوية البريطانية

أسفر خلل تقني في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن عن إلغاء عشرات الرحلات الجوية مساء الخميس وصباح الجمعة، وذلك بالتزامن مع بدء العطلة المدرسية التي عادة ما تدفع آلاف العائلات للسفر إلى الخارج.

واضطرت الخطوط الجوية البريطانية لتأجيل أو إلغاء حوالي 80 رحلة طيران في مطار هيثرو بعد ظهر الخميس، وهو ما تسبب بفوضى كبيرة في المطار.

وواجه عدد كبير من الرحلات الداخلية تأخيرات لمدة ساعة، بينما قيل للركاب الذين كانوا على وشك السفر إنهم سيواجهون تأخيرات على الأرجح، بحسب ما نقلت تقارير صحافية محلية في لندن.

وتم إلغاء المزيد من الرحلات الجوية صباح الجمعة في “هيثرو” وهو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا، ما تسبب بفوضى في المطار.

وقال تقرير نشرته جريدة “ميترو” (METRO) إن اليوم الجمعة يُتوقع أن يكون أكثر الأيام ازدحاماً للسفر الجوي في بريطانيا منذ ما قبل وباء كورونا، أي منذ عدة سنوات.

وتأثر حوالي 16 ألف مسافر حتى الآن بفوضى السفر.

وحثت شركة الخطوط الجوية البريطانية على موقعها على الإنترنت المسافرين على التحقق من حالة رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.

وقال متحدث باسم الشركة: “في حين أن الغالبية العظمى من رحلاتنا لا تزال تعمل اليوم ، فقد ألغينا بعض رحلاتنا قصيرة المدى من مطار هيثرو بسبب التأثير غير المباشر لمشكلة تقنية واجهناها أمس”.

وأضاف: “لقد اعتذرنا للعملاء الذين تأثرت رحلاتهم وعرضنا عليهم خيار إعادة الحجز في رحلة بديلة معنا أو مع شركة طيران أخرى أو طلب استرداد الأموال”.

ومن المتوقع أن يكون السفر الجوي هو الأكثر ازدحاماً خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تتزامن عطلة نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام مع بداية عطلة نصف الفصل الدراسي وهي عطلة مدتها أسبوع للمدارس في بريطانيا.

من المتوقع أن يكون السفر الجوي أكثر المطارات ازدحاما خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تتزامن عطلة نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام مع بداية نصف فصل دراسي لمدة أسبوع للمدارس.

من المقرر أن تغادر أكثر من 11300 رحلة جوية من مطارات المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام ، أي ما يعادل مليوني مقعد.

يتواجد موظفو مطار هيثرو في المحطات اليوم لتزويد الركاب بدعم إضافي.