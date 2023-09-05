محمد علي by محمد علي

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسطيران

خلل إلكتروني يوقف رحلات يونايتد إيرلاينز الأمريكية

محمد علي by محمد علي
يونايتد إيرلاينز
يونايتد إيرلاينز

تسبب عطل في نظام الكمبيوتر في توقف مؤقت لرحلات طائرات شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز).
وقالت شبكة ABC الإخبارية الأمريكية، إن شركة يونايتد إيرلاينز أصدرت قرارا بإيقاف جميع رحلاتها بأمريكا بسبب مشكلة في الحاسوب، وفقًا للإدارة الفدرالية للطيران.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان إنها “تواجه مشكلة تكنولوجية على مستوى النظام”.

وأكدت أن الطائرات الموجودة على الأرض تم إيقافها، بينما ستستمر الرحلات الجوية حاليا “إلى وجهتها كما هو مخطط لها”.

وبعد حوالي ساعة، قالت الشركة إنه تم حل المشكلة.

وأدى العطل التقني إلى تأخير 211 رحلة جوية على مستوى البلاد.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا