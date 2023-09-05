خلل إلكتروني يوقف رحلات يونايتد إيرلاينز الأمريكية

تسبب عطل في نظام الكمبيوتر في توقف مؤقت لرحلات طائرات شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز).

وقالت شبكة ABC الإخبارية الأمريكية، إن شركة يونايتد إيرلاينز أصدرت قرارا بإيقاف جميع رحلاتها بأمريكا بسبب مشكلة في الحاسوب، وفقًا للإدارة الفدرالية للطيران.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان إنها “تواجه مشكلة تكنولوجية على مستوى النظام”.

وأكدت أن الطائرات الموجودة على الأرض تم إيقافها، بينما ستستمر الرحلات الجوية حاليا “إلى وجهتها كما هو مخطط لها”.

وبعد حوالي ساعة، قالت الشركة إنه تم حل المشكلة.

وأدى العطل التقني إلى تأخير 211 رحلة جوية على مستوى البلاد.