خلال محاولة أحدهم الفرار إلى الجزائر، القبض على مشتبه بهم بالسطو على متحف اللوفر

ألقي القبض عن مشتبه بهما على خلفية سرقة مجوهرات تاج من متحف اللوفر في باريس، وهما ينحدران من سين سان دوني، إحدى ضواحي باريس الشمالية من خلال الحمض النووي الدي إن إي فيما كان أحدهما يحاول الفرار في رحلة إلى الجزائر والثاني إلى مالي. وأكدت السلطات الفرنسية احتجاز أحدهما في مطار شارل ديغول أثناء محاولته الصعود على متن طائرة متجهة إلى الجزائر. المشتبه بهما معروفان لدى الشرطة بجرائم سطو سابقة، وهما في الثلاثينيات من عمرهما. وأفاد مصدران مطلعان على التحقيق لقناة فرانس تيليفيجن أنه تم التعرف على المشتبه بهما اللذين أُلقي القبض عليهما الليلة الماضية بفضل الحمض النووي الذي عُثر عليه في موقع سرقة متحف اللوفر. لا يوجد تأكيد مباشر على أنهما جزائريان، لكن محاولة الفرار إلى الجزائر تشير إلى وجود صلة لهما بالبلاد. وذكرت تقارير صحفية أن أصله المشتبه بهما من سين سان دوني – وهما معروفان لدى السلطات، لا سيما في سرقات متاجر المجوهرات – يتمتع الرجلان بسجلّ لصوص مخضرمين، وربما يكونان قد نفذا أوامر بحسب ما نقلته مصادر عن التحقيقات..

بعد أسبوع من عملية السطو المذهلة على متحف اللوفر، لا يزال التحقيق جاريًا. أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، يوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول، عن اعتقال مشتبه بهما معروفين لدى الشرطة مساء السبت واحتجازهما. وأوضحت المدعية العامة أن أحدهما أُلقي القبض عليه في مطار رواسي شارل ديغول. وعلمت فرانس إنتر من مصدر مطلع على التحقيق أنه كان يخطط للسفر إلى الجزائر، مؤكدةً بذلك تقريرًا لصحيفة باري ماتش. (نافذة جديدة) علمت فرانس تيليفيجن من مصادر مطلعة على التحقيق أنه تم تحديد هوية الشخصين بفضل حمضهما النووي الذي عُثر عليه في متحف اللوفر. وشارك أربعة أشخاص في عملية السطو المذهلة على متحف اللوفر في 19 أكتوبر/تشرين الأول. تسلق مجرمان إلى معرض أبولو باستخدام رافعة قطف الكرز، وشارك اثنان آخران في عملية السطو ومكّنا المشتبه بهما الأولين من الفرار على دراجات نارية وقُدّرت قيمة السرقة بـ 88 مليون يورو. قام أمين متحف اللوفر بتقييم الأضرار الناجمة عن عملية السطو. ووصفت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، الأضرار بأنها “مذهلة للغاية”، لكنها “لا تُقارن ولا تُقارن بالأضرار التاريخية”. سُرقت ثماني مجوهرات من التاج الفرنسي، بما في ذلك تاج الإمبراطورة أوجيني، الذي يحتوي على ما يقرب من 2000 ماسة، وقلادة الياقوت الخاصة بالملكة ماري أميلي والملكة هورتنس. وأعلن وزير الداخلية أنه “يعارض” إنشاء مركز شرطة في متحف اللوفر. وقد تقدمت رئيسة ومديرة المتحف بهذا الطلب خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ عقب عملية السطو المروعة. ورد لوران نونيز في صحيفة لا تريبيون يوم الأحد: “أنا أعارض ذلك. إذا بدأنا باللوفر، فسننشرها في كل مكان”، مذكرًا بأن “مركز الشرطة الحالي يقع بجوار متحف اللوفر مباشرةً”.

وجرت عملية سطو على متحف اللوفر صباح الأحد الماضي، ما أجبر السلطات على إغلاق أبوابه . وأكد وزير الداخلية، لوران نونيز، أن السرقة استهدفت “مجوهرات ذات قيمة لا تُقدّر بثمن”، واصفاً ما حدث بأنه “عملية سطو كبرى” لم تستغرق سوى سبع دقائق. وأشار إلى أن فريقاً محترفاً قام بتنفيذ العملية، موضحاً أن الجناة دخلوا المتحف بقطع النوافذ باستخدام أداة كهربائية. وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، فقد طالت السرقة مجوهرات تاريخية تعود لنابليون بونابرت والإمبراطورة أوجيني من قاعة أبولو. و أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، عن الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً عاجلاً في “سرقة منظمة وتآمر إجرامي لارتكاب جريمة”. وأكد نونيز أن السلطات تعمل “بجد حالياً للعثور على الجناة”، مشدداً على أن لا إصابات لحقت بأي شخص. خرق أمني في معقل الثقافة: على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، يذكّر هذا الحادث المؤسف بعمليات الاقتحام السابقة، أبرزها سرقة لوحة الموناليزا في عام 1911. ويُعد هذا الاختراق الأمني الخطير إشارة مقلقة حول مدى إحكام الحماية لأثمن الكنوز العالمية. وقد أغلق المتحف أبوابه ليوم واحد “لأسباب استثنائية”. وذكرت تقارير صحفية أن اللصوص دخلوا من مدخل لأعمال بناء على نهر السين، واستخدموا مصعدًا للشحن للوصول إلى معرض أبولو، وحطموا خزائن العرض بالقوة. سرقوا تسع قطع من المجوهرات من مجموعة نابليون والإمبراطورة جوزفين، بما في ذلك قلادة ودبوس وتاج. لاذ اللصوص بالفرار على متن دراجة نارية، ولم تُبلغ عن أي إصابات. أُغلق المتحف اليوم للتحقيق الجاري.