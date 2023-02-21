خلاف شيرين وروتانا يحل في المحكمة في 18 مارس

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية يوم 18 مارس/آذار المقبل، للنطق بالحكم في القضية التي أقامتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحق المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وتطالب روتانا شيرين بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019، لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغانٍ، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة.

وتصاعدت أزمة شيرين مع روتانا في الأيام الأخيرة، إذ وجهت الفنانة المصرية أيضاً وفقاً لمحاميها حسام لطفي إنذارًا للشركة تعلمها فيه بأنها انتهت من تسجيل الأغنيات الخاصة ببنود التعاقد بينهما.

وقال لطفي إنّه حضر أولى جلسات دعوى الشركة ضد موكلته، مشيراً إلى تمسّكها بتسليم الألبوم للشركة فوراً. وأشار إلى أنّ سبب حجز الدعوى يعود لتمكين شركة روتانا من الاطّلاع على طلب تسليم الألبوم.

وأكدت شيرين أنه يحق لها إنهاء العقد دون أي مسؤولية عليها، لأن العقد تضمن في بنده الثامن أن مدة تعليق التنفيذ لا تزيد على 6 أشهر، وإذ لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد دون مسؤولية عليه من قِبل الطرف الآخر.

وكانت شركة روتانا رفعت دعوى قضائية ضدّ شيرين أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبة إياها بتعويض مادي بعد إخلالها بالعقد الموقع بينهما عام 2019. توصّل بعدها الطرفان إلى اتفاق نَصّ يومها على إلتزام المغنية بتقديم أربع حفلات بالتعاون مع روتانا خلال الفترة المقبلة.

وفي أول تعليق على الأزمة من نقابة المهن الموسيقية المصرية قال علاء عامر، المستشار القانوني للنقابة، إنها ليست لها علاقة بهذا الأمر.

وأكد أن الفنانة لم تلجأ إلى النقابة، متمنيا أن تنتهي تلك الأزمة على خير.