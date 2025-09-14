خفض الفائدة في أسبوع حاسم.. ماذا ينتظر الذهب والنفط؟

يستعد العالم لأسبوع حافل بالقرارات المصيرية، حيث من المتوقع أن يخطف الأضواء أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب . هذا الأسبوع سيشهد تحديد مصير السياسة النقدية لنصف العملات العشر الأكثر تداولاً في العالم بحسب بلومبرغ. وستنطلق المسيرة مع بنك كندا، ثم يليه الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وبنك إنجلترا في اليوم التالي، وأخيراً بنك اليابان. بحلول نهاية الأسبوع، ستكون قرارات أسعار الفائدة قد طالت خُمسَي الاقتصاد العالمي، بما في ذلك 4 من اقتصادات مجموعة السبع. ويأتي القرار الأمريكي المرتقب في ظل خلافات مستمرة بين البيت الأبيض ورئيس الفيدرالي جيروم باول. ففي الوقت الذي يطالب فيه ترمب بخفض تكاليف الاقتراض، يخشى باول من تضخم مدفوع بالرسوم الجمركية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن مؤشرات تباطؤ سوق العمل قد منحت الفيدرالي الضوء الأخضر لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية. ويتوقع الخبراء أن يخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليس بالضرورة لأن البيانات الاقتصادية تبرر ذلك، بل لأن الأسواق تتوقع الخفض، والبيت الأبيض يطالب به، ولدرء أي تهديدات لاستقلالية البنك.

ماذا عن البنوك الأخرى؟

كندا والنرويج: يتوقع أن تتخذ البنوك المركزية في هذين البلدين خطوة مماثلة بخفض الفائدة.

إنجلترا واليابان: من المرجح أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما سيواصل بنك اليابان مسار التشديد دون خطوة وشيكة.

اقتصادات أخرى: من المتوقع أن تتبنى البنوك المركزية في إندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا موقف الترقب دون تغيير.

يُذكر أن الأسبوع سيشهد أيضاً صدور تقارير اقتصادية هامة، مثل بيانات التضخم في اليابان وبريطانيا ، وأرقام الصادرات السويسرية، بالإضافة إلى مراجعة التصنيف الائتماني لإيطاليا.

النفط والذهب

تتأثر أسعار الذهب والنفط بشكل كبير بقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، ولكن بطرق مختلفة. بشكل عام، هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والذهب، وعلاقة طردية بين أسعار الفائدة والنفط، رغم أن عوامل أخرى مثل قوة الدولار والنمو الاقتصادي تلعب دورًا حاسمًا.

تأثير أسعار الفائدة على الذهب

توجد علاقة عكسية قوية بين سعر الذهب وأسعار الفائدة. عندما ترتفع أسعار الفائدة، تزداد جاذبية الأصول ذات العائد مثل السندات والودائع المصرفية، مما يقلل من الطلب على الذهب الذي لا يقدم أي عائد دوري (مثل الفائدة أو الأرباح). هذا الضغط على الطلب يدفع أسعار الذهب للانخفاض. على العكس، عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية كمخزن للقيمة وملاذ آمن، خاصة في أوقات التضخم أو عدم اليقين الاقتصادي. تراجع قيمة الدولار الذي غالبًا ما يرافق خفض الفائدة يدعم أيضًا ارتفاع أسعار الذهب، لأنه يجعله أرخص للمشترين من غير حاملي الدولار.

تأثير أسعار الفائدة على النفط

تتأثر أسعار النفط بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي العالمي. عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، فإنها تهدف إلى إبطاء الاقتصاد ومكافحة التضخم. هذا الإبطاء يقلل من النشاط الصناعي والاستهلاكي، وبالتالي يقل الطلب على النفط ومشتقاته. هذا الانخفاض في الطلب يؤدي إلى ضغط هبوطي على أسعار النفط. أما خفض أسعار الفائدة فيشجع على الاقتراض والاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على الطاقة، وهو ما يدعم عادة ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، قد لا ترتفع أسعار النفط حتى مع خفض الفائدة إذا كان الاقتصاد العالمي في حالة ركود حقيقي، حيث يظل الطلب ضعيفًا.

توقعات 2025

تشير معظم التوقعات لعام 2025 إلى أن أسعار الذهب ستواصل الارتفاع، مدعومة باستمرار توقعات خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية وتزايد المخاوف الجيوسياسية. أما أسعار النفط فمن المتوقع أن تشهد تقلبات، وقد تميل إلى الانخفاض أو الثبات ما لم يحدث انتعاش اقتصادي قوي يعزز الطلب. يبقى عامل قوة الدولار مؤثرًا وحاسمًا في تحديد اتجاهات أسعار كليهما.