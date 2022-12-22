خطوات تجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر منصة أبشر

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن استكمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني وأتاحت تجديده عبر منصة وزارة الداخلية (أبشر).

وأوضحت “الجوازات”، أنه:

التجديد متاح لمن يبلغ عمره 21 عاماً وما فوق

التجديد متاح عبر الحساب الخاص على منصة (أبشر)

مراجعة أقرب فرع للجوازات من دون الحاجة لحجز موعد مسبق

ودعت “الجوازات” إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، مؤكدةً أن خدمة تسلم الجواز عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) سيكون للعنوان المسجل في المنصة.

وشددت على أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

يتميز الجواز الإلكتروني بأنه:

مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم

يحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز

يوفر خاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية

يحتوي على المعلومات الشخصية لحامل الجواز، رقم الهوية، البصمات، الصور، التي لا يمكن كشفها أو اختراقها

ويتطلب إصدار الجواز الجديد “الهوية الوطنية وصورتين مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد”، على أن يتم إيصاله بعدها إلى المستفيد عبر البريد خلال ثلاثة أيام عمل.

كيفية تجديد جواز سفر رقمي عبر منصة أبشر:

سجل الدخول في منصة أبشر اختر “خدمات” اختر “الجوازات” اختر “تجديد جواز سفر سعودي“ اختر اسم الشخص الذي تريد تجديد جوازه أكمل البيانات المطلوبة سدد الرسوم سلّم جوازك القديم لتستلم الجواز الجديد عن طريق خدمة “واصل” من البريد السعودي