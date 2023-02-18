يضع بنك التنمية الاجتماعي عددًا من الخطوات والشروط اللازم توافرها في الشخص للتقديم على طلب منتج تمويل الأسرة.

الشروط

ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.

ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال على أن يتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الاسرة على عدد أفراد الاسرة.

يحق للرجل التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كان متزوجا وإذا كان أرملا أو مطلقا، ويشترط أن يعول طفلاً فأكثر.

يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة، أو إذا كانت زوجة مهجورة، ويشترط أن تعول طفلاً فأكثر.

ألا يقل عمر طالبة القرض إذا كانت زوجة مهجورة عن 30 سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة.

يمكن التقديم للحصول على منتج تمويل الأسرة حال توافرت الشروط في المستفيد-

خطوات التسجيل للحصول على تمويل الأسرة

يمكن التسجيل إلكترونيًا للحصول على منتج تمويل الأسرة عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على خدمة التقديم الإلكتروني للتمويل الاجتماعي من هنــــا https://len.scsb.gov.sa/LEN/Request/SocLinks.aspx.

من القائمة الرئيسية اختر “إضافة تطبيق جديد” ثم “طلب الحصول على تمويل جديد”.

من قائمة البرامج، انقر فوق “إرسال” في خيار المنتجات الفردية.

من قائمة المنتجات، انقر فوق “إرسال” في الخيار: تمويل العائلة.

املأ حقول التقديم، ثم انقر فوق “حفظ”. * اختر القسط الشهري المطلوب.

قم بتحميل جميع المستندات، وانقر فوق “الموافقة على جميع الملفات”.

بعد الإرسال يكون لديك رقم طلب ويمكنك متابعة حالته في نتائج الإجراءات.