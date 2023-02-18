سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

بنك التنمية الاجتماعية، ما هي خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة؟

سامر باطر by سامر باطر

يضع بنك التنمية الاجتماعي عددًا من الخطوات والشروط اللازم توافرها في الشخص للتقديم على طلب منتج تمويل الأسرة.

الشروط

ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.

ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال على أن يتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الاسرة على عدد أفراد الاسرة.

يحق للرجل التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كان متزوجا وإذا كان أرملا أو مطلقا، ويشترط أن يعول طفلاً فأكثر.

يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة، أو إذا كانت زوجة مهجورة، ويشترط أن تعول طفلاً فأكثر.

ألا يقل عمر طالبة القرض إذا كانت زوجة مهجورة عن 30 سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة.

يمكن التقديم للحصول على منتج تمويل الأسرة حال توافرت الشروط في المستفيد-

خطوات التسجيل للحصول على تمويل الأسرة

يمكن التسجيل إلكترونيًا للحصول على منتج تمويل الأسرة عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على خدمة التقديم الإلكتروني للتمويل الاجتماعي من هنــــا https://len.scsb.gov.sa/LEN/Request/SocLinks.aspx.

من القائمة الرئيسية اختر “إضافة تطبيق جديد” ثم “طلب الحصول على تمويل جديد”.

من قائمة البرامج، انقر فوق “إرسال” في خيار المنتجات الفردية.

من قائمة المنتجات، انقر فوق “إرسال” في الخيار: تمويل العائلة.

املأ حقول التقديم، ثم انقر فوق “حفظ”. * اختر القسط الشهري المطلوب.

قم بتحميل جميع المستندات، وانقر فوق “الموافقة على جميع الملفات”.

بعد الإرسال يكون لديك رقم طلب ويمكنك متابعة حالته في نتائج الإجراءات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...