خطط لطرح المدينة المستدامة في دبي للاكتتاب العام في 2024

كشف تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادره، أن شركة “إس إي إي هولدينغ” التي طورت أول مجتمع سكني في الشرق الأوسط يحقق صافي صفر من الانبعاثات الكربونية، تدرس مخططاً لطرح المدينة المستدامة في دبي لاكتتاب عام أولي.

وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هوياتها: إن الشركة، المتخصصة في التنمية المستدامة واستثمارات مكافحة التغير المناخي والهندسة المستدامة، تجري محادثات لاختيار بنوك دولية ومحلية كمستشارين للطرح المحتمل في وقت مبكر من العام المقبل.

وأضافت المصادر أن التفاصيل مثل مكان وحجم وتوقيت الطرح لا تزال قيد المناقشة وقد تتغير.

وتحت العلامة التجارية «المدينة المستدامة»، ومن خلال شركة «دايموند ديفيلوبرز» التابعة لها، تقوم «إس إي إي هولدينغ» ببناء مجتمعات سكنية متوافقة مع اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي دبي، يقوم أول مجتمع مستدام بتوليد الطاقة الخاصة به من خلال حوالي 500 فيلا مزودة بألواح شمسية. كما أن لديها 11 صوبة ومزرعة حضرية تمتد على طول المشروع.

وتعمل الشركة على مشاريع مماثلة في أبوظبي والشارقة وعمان، بحسب موقعها الإلكتروني.

وقالت المصادر: إن الشركة في مراحل متقدمة من استكشاف مشروع في الولايات المتحدة. ورفض مسؤول بشركة «إس إي إي هولدينغ» التعليق.