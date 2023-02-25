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تم سحب أكثر من مليوني مقلاة جهاز قلي هوائي من طراز كوسوري (كوزوري) في أكثر من بلد لأنها تمثل خطر حريق وقد تسبب اندلاع حرائق منزلية، وأعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أنه يجب على المستهلكين “التوقف فورًا” عن استخدام المقلاة الهوائية التي تم سحبها من الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى والاتصال بكوزوري للحصول على بديل مجاني.

وأطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا خاصًا للعملاء لاستبدال قلاياتهم الهوائية بأخرى جديدة. وفقًا للإشعار ، يمكن أن تسخن وصلة السلك في المقالي الهوائية مما يتسبب باشتعال النار في الأجهزة.

وجرى سحب حوالي 2 مليون (بالإضافة إلى ذلك ، تم بيع حوالي 250.000 في كندا وحوالي 21.000 تم بيعها في المكسيك)

وقالت الوكالة إنها تلقت قرابة 205 من بلاغات حوادث الحريق التي سببتها المقلاة الهوائية حيث اشتعلت فيها النيران واحترقت، أو انصهرت بالسخونة الزائدة أو صدر منها الدخان، ويشمل هذا العدد 10 تقارير عن “إصابات حروق طفيفة وسطحية” و 23 تقريرًا عن أضرار في الممتلكات.

وقالت شركة كوسوري في بيان إنه بعد “تحقيق شامل ، قررنا أنه في ظروف نادرة للغاية ، يمكن أن تسخن وصلات داخل مقالي الهواء التي تم سحبها ، والمسؤولة عن التوصيلات الكهربائية بين أسلاك معينة ، مما يؤدي إلى نشوب حريق والتسبب بحروق. ”

تم بيع المقالي الهوائية ، التي يتراوح سعرها من 70 دولارًا إلى 130 دولارًا ، بين يونيو 2018 حتى ديسمبر 2022 في عدد من منافذ تجار التجزئة بما في ذلك أمازون Amazon .