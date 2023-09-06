فادي طنّوس by فادي طنّوس

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خطر بيولوجي يجبر طائرة على العودة إلى مكان اقلاعها

فادي طنّوس by فادي طنّوس
طائرة شركة الخطوط الجوية دلتا

أجبرت طائرة اميركية كانت متجهة إلى برشلونة في إسبانيا على العودة إلى مطان اقلاعها في مطار أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية، بسبب اصابة أحد الركاب بحالة اسهال. 

وانطلقت طائرة “إيرباص A350” تابعة للخطوط الجوية “دلتا” في رحلة عبر المحيط الأطلسي قبل ان يطلب قائد الطائرة العودة إلى المطار حيث ابلغ برج المراقبة بأن “هناك خطر بيولوجي”. وقال: “لدينا راكب يعاني من الإسهال طوال الرحلة، لذلك يريدون منا أن نعود إلى أتلانتا”.

وقالت شركة  “دلتا” هناك “مشكلة طبية” على متن الطائرة، وكان لا بد من إعادتها إلى أتلانتا لتنظيفها.

واعلن متحدث باسم “دلتا”: “عملت فرقنا بأسرع ما يمكن لتنظيف الطائرة بالكامل وإيصال عملائنا إلى وجهتهم النهائية. نعتذر بشدة لعملائنا عن التأخير والإزعاج الذي حدث في خطط سفرهم”.

واخفت الشركة هوية الراكب وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى، وصلت الى وجهتها في اسبانيا بعد تأخر لمدة 8 ساعات 

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