أعلنت شركة أنكر التي تنتج أجهزة شحن وبطاريات خارجية وملحقات للهواتف الذكية عن سحبها عددا من المنتجات بسبب مخاوف من اشتعالها وتسببها بحرائق، والمنتجات هي بطارية باوربنك 321 Power Bank ومكبر الصوت ساوند كور Soundcore A3102 speaker وجهاز الصوت AnkerWork A3302.

ويجري سحب بعض منتجات أنكر بسبب عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث حرائق. وأصدرت شركة بيانا حول استرجاع بنك الطاقة 321 (PowerCore 5K، A1112) هذا الأسبوع، وذكر البيان أنه: “يمكن لبطارية الليثيوم أيون الموجودة في بنوك الطاقة المتأثرة بعيب التصنيع أن ترتفع درجة حرارتها، مما قد يتسبب في ذوبان المكونات البلاستيكية ومخاطر إطلاق الدخان والحريق”. كما أصدرت العلامة التجارية التابعة للشركة لمنتجات الصوت ساوند كور Soundcore استدعاءً لمكبر الصوت A3102 باللون الأسود أيضًا.

وبحسب تقارير صحفية فقد بدأت الشركة في إخطار العملاء الذين قد يمتلكون أحد الأجهزة المتأثرة عبر البريد الإلكتروني، ويمكن التحقق من الأرقام التسلسلية – المطبوعة أسفل كل جهاز – باستخدام الرابط للتأكد.

وتضيف الشركة إن المشكلة يتأثر بها عدد محدود من الأجهزة التي تم تصنيعها بين مارس وأبريل من عام 2023. كما يشمل الخطر جهاز عقد المؤتمرات في مكان العمل، وهو مكبر الصوت AnkerWork A3302، وفقًا لبيان صحفي. إذا كان لديك أحد هذه الأجهزة، تنصحك الشركة بالتوقف فورًا عن استخدامه والتخلص منه بشكل صحيح في منشأة تستخدم للتخلص من بطاريات الليثيوم.