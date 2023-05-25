وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، يوم أمس الأربعاء، على فرض رسوم جديدة ضمن تعديلات على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن بينها رسوم عند مغادرة مصر وأخرى على سلع معينة.

وأكدت صحيفة “المصري اليوم” أن الخطة توافق على فرض رسم بـ 100 جنيه على المصريين حال مغادرتهم البلاد.

وذكر تقرير مطول لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز أن هذا يأتي فيما تسعى مصر، التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية، إلى توفير التمويل لسد احتياجاتها. ولا يعتبر هذا القرار نهائي لحين موافقة مجلس النواب ككل عليه كما جرت العادة.

وتشمل التعديلات، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية، الآتي:

– فرض رسم بقيمة 100 جنيه (نحو 3.2 دولار) عند مغادرة أراضي مصر، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، ومرسي مطروح، فيكون الرسم 50 جنيهاً، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر.

وقال أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري إن هذه الضريبة ستطبق على المصريين والأجانب -ماعدا الفئات المستثناة السابق ذكرها- وستضاف على تذكرة الطيران.

وأضاف بشرط عدم ذكر اسمه أن الضريبة ليست جديدة وكانت موجودة ولكن تم رفعها من 30 جنيه إلى 100 جنيه.

– فرض رسم 3 بالمئة من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، وتحصیل 10 بالمئة من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولار.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

– فرض 2 بالمئة رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، وستصدر تفاصيل هذه السلع لاحقاً من وزير المالية. والسلع المعمرة هي السلع الاستهلاكية التي تستخدم مرات عديدة على فترة زمنية طويلة، مثل الثلاجات.

– فرض رسم 10 بالمئة من قيمة الفاتورة الجمركية مضافة إليها الضريبة الجمركية على عدد متنوع من منتجات بعض السلع المستوردة تتضمن أسماك السلمون والكافيار والفواكه والشوكولاتة وسماعات الأذن وساعات اليد.

هذا بالإضافة لأنواع من البن والفواكه المجففة والخلاطات وماكينة الحلاقة الكهربائية ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية للتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس والإسكوترز وطفايات السجائر.

– إضافة رسم 5 بالمئة من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرش، وسيصدر وزير المالية لاحقاً تفاصيل هذه المشروبات.

– تحصيل ضريبة مقابل دخول المسارح وأي من أماكن العروض والحفلات وأنشطة الترفيه والعروض الموسيقية والغنائية والراقصة أو الترفيهية أي كانت الجهة التي تنظمها، إضافة إلى ضريبة 3 بالمئة من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات.

وتنقسم تلك الضريبة إلى:

1- فرض ضريبة 5 بالمئة مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا أو الباليه وعروض السيرك المصري.

2- فرض ضريبة 10 بالمئة على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية التي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية والألعاب السحرية وألعاب الهواة.

3- فرض ضريبة 5 بالمئة بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص والحفلات الراقصة – بما فيها الحفلات التي تقدم في الأوبرا.

4- فرض ضريبة 15 بالمئة على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد أو على الماء أو البالون الطائر، و20 بالمئة على عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.