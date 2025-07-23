خطة الذكاء الاصطناعي الأمريكية تدعو للضغط على الحلفاء والخصوم

كشف البيت الأبيض عن خطة عمل الذكاء الاصطناعي، اليوم الأربعاء، وجاءت في وثيقة من 28 صفحة تتضمن أبعاداً دولية ضمن خطة شاملة تهدف إلى التأكيد على تفوق الولايات المتحدة على الصين وتتناول خطة عمل البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي صراحةً الجهود المبذولة لتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية دوليًا، وتشجيع الحلفاء على الاستفادة منها، وبالتالي ممارسة النفوذ على الحلفاء والمنافسين بما يخدم منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية.تدعو الخطة، التي تتضمن حوالي 90 توصية، إلى تصدير برمجيات وأجهزة الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الخارج. ويركز قسم الريادة في الدبلوماسية والأمن الدوليين في الخطة، وهوأحد ركائزها الرئيسية الثلاث، بتصدير الذكاء الاصطناعي الأمريكي، و ستتعاون وزارتا التجارة والخارجية مع قطاع الصناعة لتوفير حزم تصدير آمنة وشاملة للذكاء الاصطناعي – بما في ذلك الأجهزة والنماذج والبرامج والتطبيقات والمعايير – لأصدقاء أمريكا وحلفائها عالميًا. ويهدف هذا إلى ترسيخ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية كمنصة قياسية ومفضلة عالميًا. تؤكد الخطة على ضرورة الأمن القومي للولايات المتحدة للحفاظ على “هيمنة تكنولوجية عالمية لا جدال فيها ولا تحدٍ”، مسلطةً الضوء على البعد الجيوسياسي لريادة الذكاء الاصطناعي ومنافسته مع المنافسين العالميين، بما في ذلك ضمنيًا الضغط على الحلفاء والمنافسين للتوافق مع تكنولوجيا وسياسات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. كما تهدف إلى “ترسيخ الذكاء الاصطناعي الأمريكي… كمعيارٍ ذهبيٍّ للذكاء الاصطناعي عالميًا، وضمان استفادة حلفائنا من التكنولوجيا الأمريكية”، مما يُشير إلى نية استراتيجية واضحة للتأثير على خيارات حلفائنا في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بما يُعزز هيمنة الولايات المتحدة وقيمها. يُشكل هذا الإطار شكلًا من أشكال الضغط الدبلوماسي والاستراتيجي على الحلفاء والمنافسين لتبني وتفضيل تقنيات ومعايير الذكاء الاصطناعي الأمريكية على تلك القادمة من المنافسين، وخاصة الصين.تدعو الخطة، التي تتضمن حوالي 90 توصية، إلى تصدير برمجيات وأجهزة الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الخارج،

كما تفرض الخطة تخفيف الضوابط وتوسيع إمدادات الطاقة لمراكز البيانات، مع توجيهات تطالب الحكومة الفيدرالية بحجب التمويل عن الولايات التي تعتبر أن لديها لوائح تقيد هذه التكنولوجيا الناشئة. تُحدد “خطة عمل الذكاء الاصطناعي الأمريكية” استراتيجية إدارة ترامب لضمان تحقيق الولايات المتحدة هيمنة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والحفاظ عليها. وتؤكد وثيقة الخطة على أن الفوز في “سباق الذكاء الاصطناعي” ضرورة أمنية وطنية، ستؤدي إلى عصر جديد من التنافسية الاقتصادية والأمن القومي والتقدم البشري. تُبنى الخطة حول ثلاثة ركائز رئيسية، الأولى هي تسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي، تُحث هذه الركيزة على ضمان تحرر القطاع الخاص من القيود البيروقراطية للحفاظ على الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، والركيزة الثانية هي بناء البنية التحتية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، تُحدد هذه الركيزة الحاجة إلى بناء وصيانة بنية تحتية واسعة للذكاء الاصطناعي وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيلها. أما الركيزة الثالثة، فهي الريادة في الدبلوماسية والأمن الدوليين للذكاء الاصطناعي يهدف هذا الركيزة إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي الأمريكي كمعيار عالمي، وضمان استفادة الحلفاء من التكنولوجيا الأمريكية. وتسترشد بمبادئ مثل منح الأولوية للموظفين الأمريكيين، والتحرر من التحيز الأيديولوجي في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية التقنيات المتقدمة من سوء الاستخدام.