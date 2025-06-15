خطأ بمبلغ بسيط يكبد شركة الأدوية نوفو نورديسك مليارات الدولارات ويسعد الكنديين

ارتكبت نوفو نورديسك خطأً فادحًا بإهمال تسديد رسوم بسيطة في كندا مما سيسمح بانقضاء صلاحية براءة اختراع أدوية التنحيف بمكون سيماجلوتيد (أوزيمبيك/ويغوفي) في كندا حيث سيكون الدواء المكافئ بسعر رخيص جدا، وخسارة الشركة مليارات الدولارات. وتخلفت شركة نوفو نورديسك-الشركة الدنماركية وأكبر شركة أوروبية حاليا- عن سداد رسوم تسجيل سنوية لبراءة اختراع سيماجلوتيد في كندا، حيث سُددت آخر دفعة في عام ٢٠١٨، وبالتالي انتهت صلاحية براءة الاختراع رسميًا في عام ٢٠١٩. دفع رسوم الصيانة الصغيرة نسبيًا (٢٥٠-٤٥٠ دولارًا) كان أرخص بكثير من خسارة الإيرادات المليارية لصالح الأدوية المكافئة. يعني هذا إمكانية طرح نسخة عامة (تسمى جنيسة أو جينيريك) من سيماجلوتيد في كندا في وقت مبكر من الربع الأول من عام ٢٠٢٦، أي قبل ذلك بكثير من الولايات المتحدة ،حيث تمتد حماية براءة الاختراع حتى عام ٢٠٣٢ على الأقل، مما يفتح المجال للأمريكيين للسفر إلى كندا لشراء الدواء. وتبرز أهمية ذلك في أن كندا تُعد ثاني أكبر سوق لسيمجلوتيد عالميًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى “الأعمال التجارية العابرة للحدود” أي سفر الأمريكيين لشراء الأدوية من كندا التي تعد ثاني أكبر سوق للسيماجلوتيد في العالم. وهذا يشير إلى تدفق إيرادات كبيرة لشركة نوفو نورديسك في البلاد.

خطط ساندوز مصنعة الأدوية الجنيسة

أكد ريتشارد ساينور، رئيس شركة ساندوز نية شركته ​​إطلاق دواء GLP-1 عام (مثل سيماجلوتايد) في كندا والبرازيل عام ٢٠٢٦. وشركة الأدوية الجنيسة هي شركة أدوية تُصنّع وتبيع الأدوية الجنيسة بشكل أساسي، وهي أدوية مكافئةٌ ​​حيويًا تحوي نفس المادة الفعالة وتعتبر مكافئة للأدوية الأصلية (المسجلة بماركة) من حيث المادة الفعالة، وطريقة الاستخدام، والفعالية، والآثار الجانبية. الفرق الأساسي يكمن في أن الأدوية الجنيسة تُطرح في الأسواق بعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع للدواء الأصلي، وغالبًا ما تكون أقل تكلفة. يذكر أن الأدوية الجنيسة هي وسيلة فعالة لكثير من الدول للحصول على أدويةٌ مطابقةٌ، لدواءٍ ذي علامةٍ تجاريةٍ كان محميًا في الأصل ببراءة اختراع. هذا يعني أنها تحتوي على نفس المكوّن الصيدلاني النشط (API)، ولها نفس الجرعة، والقوة، والسلامة، والجودة، وخصائص الأداء، والاستخدام المقصود للدواء الأصلي ذي العلامة التجارية، رغم أن المكونات غير النشطة (مثل اللون أو النكهة) قد تختلف، إلا أنها لا تؤثر على فعالية الدواء أو سلامته.