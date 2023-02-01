فادي طنّوس by فادي طنّوس

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خطأ إداري يعطل انضمام زياش لحكيمي في باريس سان جيرمان

فادي طنّوس by فادي طنّوس
زياش

تعثرت صفقة انتقال المهاجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشيلسي الإنكليزي لباريس سان جيرمان الفرنسي بسبب خطأ في الإجراءات الإدارية، حيث رفضت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأربعاء الاستئناف المقدم من النادي الباريسي.

وفشلت الصفقة التي كان بموجبها سينضم زياش لمواطنه وزميله في المنتخب المغرب أشرف حكيمي في الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة بعدما قرر الرابطة رفض الاستئناف.

واجتاز زياش الفحص الطبي بنجاح لكن لم يتم المصادقة الإدارية على الصفقة في الوقت المناسب أي قبل انتهاء موعد إغلاق النافذة الشتوية للانتقالات منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء.

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وبحسب مصدرين مطلعين على الملف، ارتكب تشيلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي، إذ وصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي إلى “بارك دو برانس” مهددا.

ومنحت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس).

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