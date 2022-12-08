خضراء الظهر …كيف تتأكد من سلامة ورقة الدولار الأمريكية فئة المئة

تستخدم الولايات المتحدة بعضا من أعقد خصائص التأمين في الورق والأحبار للحفاظ على العملة الأمريكية من التزوير، وتمتلك كل فئة خصائص تأمين مختلفة ، وتعرض الفقرات التالية أهم خصائص المئة دولار التي تحتوي على أكبر عدد من عوامل الأمان.

دوائر صفراء تحت الرقم المسلسل. يتم تحديدها ببرامج تصوير الكترونية ولا يمكن تقليدها.

الحبر متغير اللون.

يتغير اللون عند ثني الورقة أو النظر إليها من زوايا مختلفة، ويوجد في رقم المئة المطبوع في الزاوية اليمنى السفلى من واجهة الورقة.

الجرس والمحبرة.

تمتاز ورقة المئة دولار أيضا بصورة جرس داخل محبرة يتغير لونه بين النحاسي والأخضر.

الطباعة متناهية الصغر.

تنتشر بورقة المئة دولار عبارة الولايات المتحدة الأمريكية The United States of America” وكذلك “USA 100″ و”100” على الحواف ببعض مناطق الورقة وأيضا على طية صدر سترة بنجامين فرانكلين.

النقش الغائر والعلامات المائية

طباعة النقش الغائر. يوضع الحبر في النقوش الغائرة مما يخلق نسيجا بارزا بعض الشيء تحدده أصابع اليد.

خيوط الأمان والشريط المصنوع بتقنية البعد الثالث. كل العملات الأمريكية فوق ورقة الدولار الواحد بها شريط مدمج بشكل عمودي، وتتميز ورقة المئة بشريط بالبعد الثالث وسط الورقة متغير اللون.

ألياف وعلامات مائية. تصنع العملة الأمريكية من خليط من القطن والكتان، وتحتوي كل العملات فوق الخمسة دولارات علامات مائية. ويكون الضوء بمروره عليها صورا ورموزا.