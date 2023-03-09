خصم 50% من أمازون خلال رمضان

أعلن موقع أمازون الإمارات أنه سيقوم بتخفيضات بين 12 و21 آذار/مارس بنسبة تصل إلى 50% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الشركة في بيان إن الخصومات تصل إلى 50% مع إمكانية الحصول على خصومات إضافية متاحة مع شركاء أمازون من المصارف.

وأضاف البيان أنه خلال تخفيضات رمضان، سيتمكن أعضاء “برايم” في المواقع المؤهلة في جميع أنحاء دبي من الاستمتاع بصفقات من فئة البقالة الطازجة.

وقال ستيفانو مارتينيلي مدير التجزئة في أمازون دول مجلس التعاون الخليجي “رمضان هو حقا أحد أكثر الأوقات إثارة وذات مغزى من السنة في المنطقة. نحن نتطلع إلى الظهور مرة أخرى حيث نساعد العملاء على الاستعداد لشهر رمضان، مما يخفف من ضغوط الميزانية والوقت بالنسبة لهم طوال فترة البيع”.

وأضاف: “خلال هذا الشهر الهام من العطاء، نحن ممتنون أيضا لتمكننا من التعاون مع كيانات مثل الهلال الأحمر الإماراتي، ويونيليفر، لدعم عملهم المهم والعطاء عملاء أمازون الإمارات فرصة لدعم المحتاجين خلال الشهر الفضيل وهم يتسوقون معنا.”

كما ستطلق أمازون قائمة أمنيات “رد الجميل للمجتمع” في اليوم الأول من شهر رمضان، لتمكين العملاء من شراء الضروريات والتبرع بها للهلال الأحمر الإماراتي.

سيتم بعد ذلك إرسال هذا إلى العائلات المحتاجة كجزء من برنامج العطاء الرمضاني المستمر.

وستشمل تخفيضات رمضان العملاء في الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت الذين يمكنهم أيضا الاستفادة من مجموعة مختارة من هذه الصفقات على الموقع الإلكتروني Amazon.ae من خلال تجربة التسوق الدولية.