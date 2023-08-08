ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات، خصم وتقسيط المخالفات المرورية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية ضمن اولويتها الاستراتيجية في اسعاد المجتمع و استباقية وجودة الخدمات للجمهور.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات أن مبادرة “بادر واستفد” تهدف إلى التسهيل على السائقين وتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتقسيطها على مدار سنة، وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات حيث تقدم امتيازات وتسهيلات عدة، منها تجنب زيادة قيمة الغرامات المرورية، وتجنب زيادة المخالفات.

واشارت أن المبادرة تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة ، وخصم 25%عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة من تحرير المخالفة ، كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهر شريطة أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي .

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