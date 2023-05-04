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Posted inأخبار أريبيان بزنس

خصم على تذاكر مصر للطيران بمناسبة مرور 91 عاماً على تأسيسها

أعلنت شركة مصر للطيران عن منح خصماً على جميع التذاكر الدولية احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 91 لانطلاقها

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أعلنت شركة مصر للطيران عن منح خصماً على جميع التذاكر الدولية من الدرجة الاقتصادية

أعلنت شركة مصر للطيران عن منح 25‎ بالمئة خصماً على جميع التذاكر الدولية من الدرجة الاقتصادية احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 91 لانطلاق الشركة في سماء مصر ومختلف دول العالم.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان، بحسب وسائل إعلام مصرية، إنه احتفالاً بهذا التاريخ تم منح هذا التخفيض على أن يكون البيع ابتداء من اليوم وحتى 14 مايو/أيار 2023، ويكون تاريخ السفر حتى 31 مايو/أيار 2023، ويتم تطبق كل الشروط والأحكام.

وأضافت أنه تم استثناء خطي جدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وكذلك الرحلات الداخلية من هذا العرض، وطالبت المسافرين بزيارة موقعها الإلكتروني www.egyptair.com لمعرفة كل التفاصيل والمتاح من المقاعد على مختلف الرحلات للحجز.

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