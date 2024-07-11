خسارة 21 بالمئة من الوظائف الابداعية والمجال الرقمي لصالح تشات جي بي تي

تسبب إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي ChatGPT في خسارة بعض الوظائف مع انخفاض كبير وصل لـ21 بالمئة في الطلب على العاملين المستقلين الرقميين عبر الإنترنت مثل العاملين في المجالات الإبداعية، بعد أن تعالت مخاوف من خسارة كبيرة للوظائف وهو ما أكدته الأبحاث الجديدة وأظهرت أن هذه المخاوف في محلها.

وشهدت المجالات المعرضة لخسارة الوظائف لصالح الذكاء الاصطناعي، مثل الكتابة والبرمجيات وتطوير التطبيقات انخفاضًا بنسبة 21٪ في قوائم الوظائف، بينما شهدت إدخال البيانات ومهام تنفذ على وسائل التواصل الاجتماعي انخفاضًا بنسبة 13٪. انخفضت أدوار ترتبط بالتصميم والصور، بما في ذلك التصميم الجرافيكي والنمذجة ثلاثية الأبعاد، بنسبة 17٪. وأكدت اتجاهات بحث غوغل انخفاضًا أكبر في القطاعات التي يمكن أن تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعتمده.

ووجدت دراسة من كلية إمبريال للأعمال وكلية هارفارد للأعمال والمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية حجم الخسارة مع رصد الطلب على العاملين المستقلين الرقميين في الكتابة والترميز وانخفاضها بنسبة 21٪ منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022.

فئات الوظائف المعرضة للخسارة

حللت الدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على منصات العمل الحر عبر الإنترنت”، ورصدت ما يقرب من مليوني وظيفة شاغرة في 61 دولة من يوليو 2021 إلى يوليو 2023. وصنفت الوظائف إلى أدوار معرضة للأتمتة، والعمل اليدوي، وتوليد الصور، واكتشفت انخفاضا كبيرا في الوظائف الشاغرة عبر هذه القطاعات بعد إطلاق أداة تشات جي بي تي.

وتلفت الدكتورة شينرونغ تشو، المؤلفة المشاركة والأستاذة المساعدة في التسويق في كلية إمبريال كوليدج للأعمال إلى ذلك بالقول: “على الرغم من حداثة توفر تشات جي بي تي في السوق منذ أكثر من عام بقليل، إلا أنه أظهر تأثيرا كبيرا في سوق العمل.

وتابعت بالقول:” رغم مسارعة بعض الشركات في التحول من العاملين المستقلين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنه لا يزال يتعين أن نرى ما إذا كانت المنظمات راضية عن جودة العمل الذي يوفره الذكاء الاصطناعي مقارنة بالعاملين المستقلين، وما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر”.

وتشير تشو إلى جانب مشرق بالقول:”على الرغم من أن نتائج بحثنا تشير إلى أن سوق العمل تبدو قاتمة، إلا أنه كلما اجتاحت التكنولوجيا المهن التي تتقادم ستظهر مهن جديدة. بالنسبة للعاملين المستقلين، فعليهم أن يتكيفوا مع مهاراتهم التي يتوجب أن تواكب المشهد المتغير، وسيستمرون في تأمين العمل في المستقبل”.

كيف تحمي مسيرتك المهنية

يمكنك حماية مهنتك من تحديات الذكاء الاصطناعي من خلال تنويع مجموعات مهاراتك والتخصص في المجالات التي يكون فيها الإبداع البشري والذكاء العاطفي ضروريين، مثل التفكير الاستراتيجي وحل المشكلات المعقدة وإنشاء محتوى دقيق، والتفكير النقدي. كما أن تبني أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وجودة عملك يمكن أن يحول التهديدات المحتملة إلى مزايا.

يعد بناء علامة تجارية شخصية والتواصل على نطاق واسع أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرص لا تستطيع الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التنافس معها. من المهم أيضًا أن تتذكر أن تشات جي بي تي نادرًا ما ينتج ما تبحث عنه الشركة بالضبط. قد تحتوي الصور التي ينشئها على عيوب، أو إصبع أكثر من اللازم على اليد، أو خلل غريب، كما يمكن أ، تتضمن المقالة التي يولدها محتوى غير صحيح. كما يمكن أن يقدم الكود المكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي أخطاء منطقية ونحوية، ومشاكل في الكفاءة وحتى ثغرات أمنية، وكلها يمكن أن تكون مكلفة في المستقبل.

وكشف تقرير جديد صادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI)، عن الدور المحوري الذي يلعبه روّاد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في توجيه انتشار هذه التقنية. ويوضح التقرير مساعي الرواد لتحسين الأداء وتعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، عدا عن مشاركتهم في حفز تحول الشركات.

يعتبر سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي من القطاعات الناشئة السريعة التي تبشر بإحداث تحول جذري في اقتصادات العالم. وقد أدركت المؤسسات التي تُبادر إلى تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي حجم الفوائد الكبيرة التي تحققها لهم هذه التقنية لناحية الإنتاجية والكفاءة والتعاون والإبداع.

واستطلع التقرير، الذي يحمل عنوان أفضليّة السبّاقين: الفوائد المباشرة لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة المشاريع، آراء 500 متخصص في إدارة المشاريع من جميع أنحاء العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشاريعهم. وتشهد المؤسسات التي تشجع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي زيادة في استخدام هذه التقنية بين متخصصي إدارة المشاريع، مما يمهد لتحقيق نتائج إيجابية كبيرة:

يُعتبر رواد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر إنتاجية (93% مقابل 58% من المستخدمين الذين لا يوظفون هذه التقنية بشكلٍ كافٍ أو “المستكشفين”)، ذلك أن استخدامهم للذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق لهم مستويات أعلى لحل المشكلات (89% مقابل 46% للمستكشفين)، والفعالية (88% مقابل 50%).

يكتسب رواد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مهارات أفضل في التعامل مع الآخرين، والتي يُسمّيها معهد إدارة المشاريع “مهارات القوة”؛ حيث ساهم استخدامهم لهذه التقنية بزيادة التعاون فيما بينهم (83% من الرواد مقابل 32% من المستكشفين) وتعزيز قدراتهم الإبداعية (84% مقابل 44%).

باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يحقق الرواد تحسينات إضافية في إدارة المشاريع لناحية: نطاق المشروع (87% من الرواد مقابل 34% من المستكشفين)، والجداول الزمنية (85% مقابل 46%)، والتكلفة (85% مقابل 42%)، وإدارة الجودة (91% مقابل 40%).



ومن المهارات هامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي هناك كل من:

القدرة على العامل مع البيانات.

القدرة على تحديد متطلبات المهام ومواصفاتها.

مهارات كتابة الاستفسارات في أدوات توليد المحتوى.

القدرة على التحقق من نتاج الذكاء الاصطناعي.

مهارات البرمجة والمنطق.

(أدناه مثال على الاستغناء عن مؤدي التعليق الصوتي لصالح أفاتار بالذكاء الاصطناعي لقراءة نشرة إخبارية)