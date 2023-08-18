تراجعت ثروة إيلون ماسك الملياردير الأمريكي المؤسس لشركة تسلا صانعة السيارات الكهربائية، والمالك لمنصة “X” “تويتر سابقًا” بنحو 4.56 مليار، إضافة لخسارة 5 أثرياء أخرون.

حيث ارتفعت خسائر 6 أثرياء بقطاع التكنولوجيا بنهاية تعاملات أمس الخميس نحو 12.21 مليار دولار مع تسجيل مؤشر “ناسداك 100” الأمريكي أسوأ هبوط تكرر لثلاثة أيام متتالية منذ شهر فبراير الماضي وانخفاضه بنسبة 1.15%.





وأوضحت بيانات مؤشر بلومبيرج للأثرياء، أن أكبر الخسائر بين أقطاب التكنولوجيا بنهاية جلسة أمس الخميس كانت بثروة إيلون ماسك الملياردير الأمريكي المؤسس لشركة تسلا صانعة السيارات الكهربائية، والمالك لمنصة “X” “تويتر سابقًا” حيث تراجعت ثروته بنحو 4.56 مليار دولار ليبلغ حجمها 208 مليار دولار.



وجاء ثانياً بقائمة بلومبيرج مليارديرات التكنولجيا من حيث قيمة الخسائر، الملياردير الأمريكي مؤسس شركة فيسبوك “مارك زوكربيرج” الذي فقد من ثروته نحو 3.25 مليار دولار، بعد أن نزلت إلى مستوى 104 مليار دولار، بحسب تقرير”مباشر”.

وحل ثالثاً المليادير الأمريكي بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت وذلك بعد أن تراجعت ثروته بنحو 1.24 مليار دولار إلى 127 مليار دولار.

وبالمركز الرابعة جاء المليادير الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية بثروة تراجعت ثروته بنحو 1.2 مليار دولار إلى 158 مليار دولار تقريباً.

وفي المركز الخامس جاء الأمريكي ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت وذلك بعد أن تراجعت ثروته بنحو 1.15 مليار دولار إلى 111 مليار دولار.

وحل سادسًا لاري إليسون المؤسِّس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة في صناعة البرمجيَّات التي تراجعت ثروته بنحو 814 مليون دولار إلى 127 مليار دولار.

يشار إلى أن تلك الخسائر بالتزامن مع سيطرة الهبوط على أداء الأسواق العالمية وخصوصا الأمريكية حيث تراجع مؤشر “ناسداك” 1.15% وانخفض مؤشر “داو جونز” 0.85% وانخفض”ستاندرد آند بورز 500″ بـ0.75% بسبب ارتفاع احتمالية زيادة أسعار الفائدة لاسيما بعد الإعلان عن محضر الفيدرالي الأخير وعودة تحول اهتمام المستثمرين بنتائج اجتماع السياسة النقدية وسط القلق القطاع المصرفي وهو الأمر الذي دفع مؤشر الخوف في “وول ستريت” لملامسة مستوى 18 نقطة للمرة الأولى في شهر تقريبُا.