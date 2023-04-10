حذرت غرفة صناعة وتجارة السليمانية في كردستان من الخسائر التي ستلحق باقتصاد المحافظة بعد تنفيذ قرار تركيا الذي دخل حيز التنفيذ في الثالث من شهر نيسان الحالي، بشأن إيقاف الرحلات الجوية التركية من وإلى مطار السليمانية الدولي.

وجاء القرار بسبب تصاعد نشاط حزب العمال الكردستاني في المحافظة، وفقا لبيان وزارة الخارجية التركية الذي توقع أن يستمر الغلق لغاية الثالث من شهر تموز المقبل.

وقال رئيس الغرفة سيروان محمد نقلته صحيفة “الصباح”العراقية، إن قرار إيقاف الرحلات التركية بجميع أشكالها، سيؤثر بشكل سلبي في التبادل التجاري في المحافظة، محذرا من الخسائر التي ستلحق بها وبجميع القطاعات، منوها بأن مطار السليمانية الدولي كان قبل قرار الإيقاف يستقبل رحلتين يوميا، فضلا عن رحلات (الترانزيت)، محذرا من أن استمرار الغلق سيكبد خسائر مالية كبيرة وسيؤدي إلى مضاعفة أسعار المواد الغذائية.

بدوره ذكر نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية برزان شيخ محمد بتصريح لـ”الصباح”: أن قرار الإيقاف، ستكون له مردودات سلبية على اقتصاد المحافظة كما سيسبب خسائر لشركات الطيران، فضلا عن قسم (كاربو) في المطار الخاص بالمعاملات التجارية والجمارك، منوها بأن الإيقاف سيوثر كثيرا في الواردات الداخلية المتحققة للمحافظة لكون حكومة الإقليم تقسم الواردات من النفط وتلك المتحققة من الداخلية والخارجية لكل محافظة، ما سيؤثر في توزيع رواتب الموظفين، واصفا الأمر بأنه ذو طابع سياسي ولا علاقة له بالأمور الإدارية، كما أن الحكومة المحلية لا سلطة لها للتدخل بهذا الأمر.

في السياق ذاته، أفاد المحلل السياسي شيروان شميراني بتصريح لـ”الصباح”: بأن القرار له تأثيرات سلبية كثيرة، أهمها حصول نقص كبير بالمواد التي كانت تستورد سابقا من تركيا، وتمثل جميع أنواع الصناعات، منوها بأنهم سيضطرون إلى استعمال مطار أربيل، ما سيعمل على زيادة الكلف والصعوبات الإدارية في النقل والجمرك، مؤكدا أن مطار السليمانية يستخدم أيضا من قبل تجار آخرين من محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، ما سيؤثر في تجارتهم أيضا.