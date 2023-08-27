خسائر الزامل للاستثمار الصناعي تتجاوز 28% من رأس المال

أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي في افصاح على موقع “تداول السعودية” عن بلوغ خسائرها المتراكمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 169,25 مليون ريال سعودي تساوي 28,2% من رأس المال.

وذكرت أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وبغرض الامتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية، فقد تم احتساب مخصص استثنائي بمبلغ 162,8 مليون ريال للمخزون التالف وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات بقيمة 8,2 مليون ريال نتيجة اندلاع الحريق الذي وقع في 3 آذار / مارس 2023 في أحد مصانع شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية (إحدى الشركات التابعة) والذي من المتوقع استرجاعه خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2023.

وأكدت أن الشركة تتمتع بغطاء تأميني شامل للتقليل من مخاطر الخسائر الناجمة عن الحريق. وقد تقدمت الشركة بمطالبات التعويض، وهي على ثقة تامة من أن التسوية من شركة التأمين ستكون كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن الحريق، وبالتالي سيتم تقليل الخسائر المتراكمة.