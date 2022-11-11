خسائر البيتكوين تدفع باتجاه بيع آلات التعدين

انتشرت العملات الرقمية في السنوات الأخيرة بشكل لافت، حتى توقع بعض الخبراء أن تحل محل العملات العادية الورقية المتداولة، لكن في الآونة الأخيرة تراجعت أسعار آلات التعدين المستخدمة في استخراج العملات الرقمية خاصة البيتكوين، بفعل عوامل عدة أبرزها الخسائر التي منيت بها هذه العملة.

وقبل أن نفهم أسباب تراجع أسعار آلات التعدين يجب توضيح بعض المصطلحات الجديدة بالنسبة للمتلقي العادي مثل “تعدين العملات”.

•العملات الرقمية يتم استخراجها من خلال عملية تعدين العملات المشفرة، وهي طريقة لإنشاء عملات معدنية جديدة، ويتضمن تعدين العملات الرقمية التحقق من صحة معاملات العملة المشفرة على شبكة blockchain .

•يشبه تعدين العملات المشفرة إلى حد ما تعدين المعادن الثمينة، في حين أن عمال مناجم المعادن الثمينة سيكشفون عن الذهب أو الفضة أو الماس، فإن عمال مناجم العملات الرقمية سيطلقون عملات معدنية جديدة للتداول.

•لكي تتم مكافأة المعدنين بعملات معدنية جديدة، فإنهم يستخدمون قوة معالجة الحاسوب لحل المعادلات الرياضية المعقدة في شكل تجزيئات تشفير، وبمجرد حل المعادلات تضاف إلى شبكة عامة من المعاملات تسمى البلوكتشين.

•يتطلب تعدين العملات الرقمية أجهزة كمبيوتر متصلة بشكل موثوق بالإنترنت في جميع الأوقات، ومزودة ببرامج خاصة مصممة خصيصاً لحل المعادلات الرياضية المعقدة والتشفيرية.

انخفاض سعر آلات تعدين البيتكوين

بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن سعر آلات تعدين “البيتكوين” انخفض بنسبة 77% عن سعرها في العام الماضي، وذلك لأسباب عدة:

• الآلات المستخدمة في عملية التعدين “تكلّف حالياً نحو 24$ لكل 100 تيراهاش (وهو مقياس لقوة الحوسبة)، في حين كانت التكلفة العام الماضي نحو 106$ لكل 100 تيراهاش”.

• شركات التعدين مثل شركة كور ساينتفيك Core Scientific توسّعت بسرعة عند بداية سوق تداول العملات والتعدين، وقد اقترضت الملايين من الدولارات لشراء آلات التعدين والمعدات اللازمة”.

• عندما انهارت عملة البيتكوين (انخفضت حالياً بنحو 70% عن العام الماضي)، أدى ذلك إلى تجاوز كلفة نفقات شركات التعدين، وخاصة مدفوعات ديونها، قيمة الإيرادات.

• هبطت البيتكوين بشدة إلى أقل من 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، ودفع الهبوط العنيف لعملة البيتكوين إلى هبوط رأس مال العملة إلى 365.3 مليار دولار لتمثل 38.51% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.

• بناء على هذه الخسائر وبالنسبة للبعض، فإنّ حركتهم الوحيدة لجمع الأموال في الوقت الحالي هي بيع أجهزتهم.

وبحسب ما توضحه الخبيرة المالية والاقتصادية “رانيا يعقوب” في حديثها لـ”أريبيان بزنس” فإنه:

•منذ اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة كإحدى التباعت الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم تأثرت أغلب استثمارات رؤوس الأموال على مستوى العالم فانخفض الذهب والسلع الثمينة، إلا أن العملات الرقمية تعتبر أكثر المتأثرة سلبا برفع البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة بسبب المخاطرة العالية في الاستثمار في هذه الأصول، خاصة أنها ليس لها أي غطاء نقدي.

•تقييمات العملات الرقمية غير واضحة بالبعض يقيّمها بقيمة استخراجها والطاقة المبذولة في ذلك، حتى وصل سعر عملة البيتكوين إلى 65 ألف دولار، وعدم الوضوح جعل هذه العملات تتأثر سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفائدة الأمريكية.

•على مدار السنوات الماضية كانت هناك تحذيرات من خبراء الاقتصاد ودارسي علم الاقتصاد من الاستثمار في هذه الأصول غير الآمنة وعالية المخاطر

“العملات الرقمية”

•العملات الرقمية لا يمكن أن يطلق عليها مصطلح ملاذات آمنة أو عملات، لأنها فقدت تعريف ما يسمى بالعملة، فهي ليس لها غطاء نقدي ولا يوجد معيار مناسب لقيمتها، فضلا عن التذبذبات العالية في الحركة السعرية لهذه الأصول يمكن أن تؤدي لخسائر كبيرة، وهو أمر مرفوض في تحركات قيمة العملات.. وكانت هناك تحذيرات كبيرة من الاستثمار في هذه الأصول.

•الطفرة التي سيتجه إليها العالم مرتبطة بتقنية البلوك تشين blockchain والعملات الرقمية التي ستصدرها البنوك المركزية، لأنها ستؤدي لسرعة تحركات الأموال وانخفاض تكلفة حركتها على مستوى العالم، فضلا عن أنها تقنية تم تطبيقها في جميع مجالات الحياة لما تحمله من طفرة تكنولوجية.

•تلاعب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالعملات الرقمية من خلال تغريدات تفيد باستثماره فيها وقبول شركة تسلا تبادل منتجاتها مقابل عملات رقمية معينة، ثم تراجع ماسك عن هذه التغريدات أدى لانخفاض قيمة العملات الرقمية ما يعبر عن مثال واضح يثبت أن هذه الأصول غير آمنة وعالية المخاطر.

•تراجع بعض الشركات عن نيتها الاستثمار أو الاستحواذ على شركات أصغر (مثل تراجع شركة بينانس، التي تُعد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، عن صفقة إنقاذ منافستها الأصغر “إف تي إكس”) يؤكد فكرة أنه تتم الآن إعادة هيكلة لمحافظ المستثمرين واتجاههم للبحث إلى الأصول الأكثر أمانا والبحث عن فرص استثمارية لا تتضمن العملات الرقمية.