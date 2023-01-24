خروج 10600 مليونير من بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي

شهدت المملكة المتحدة هجرة نحو 10600 مليونير منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت) في عام 2016 وسط مناخ سياسي مضطرب واقتصاد متهالك.

وجد تقرير جديد صادر عن شركة استشارات المواطنة “هنلي اند بارتنرز” أن 1400 شخص من أصحاب الثروات التي تبلغ مليون دولار أو أكثر غادروا المملكة المتحدة في عام 2022، مقارنة بـ 2200 في عام 2019 و 2800 في عام 2018 و 4200 في عام 2017.

وقبل التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، كانت المملكة المتحدة تسجل تدفقاً لأصحاب الثروات التي تتجاوز مليون دولار وفقاً لتقرير “هنلي اند بارتنرز”. ولم يتم نشر أي بيانات خلال فترة تفشي وباء “كوفيد-19” لأن عدد الأشخاص المهاجرين كان صغيراً جداً.

ويعكس هذا التحول جزئياً حركة التجار والمصرفيين ذوي الأجور الجيدة من مدينة لندن إلى المراكز المالية في الاتحاد الأوروبي مثل باريس وميلانو. وفي حين كان هناك عدد أقل من المغادرين في بعض الصناعات مثل البنوك مما توقع البعض، تم تسجيل نقص في العمال.

وخلص تحليل أجراه مركز الإصلاح الأوروبي إلى أن قيود الهجرة من الاتحاد الأوروبي أدت إلى نقص في 330 ألف عامل في المملكة المتحدة، مما ساهم في تشديد سوق العمل وزيادة التضخم.