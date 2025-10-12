خرائط غوغل ستصبح تحت إشراف جيميني، فهل سنصبح تحت رحمة رفيق درب ثرثار؟

اعتاد بعض الظرفاء لوم خرائط غوغل لتبرير تأخرهم على المواعيد، لكن مع تولي جيميني للذكاء الاصطناعي لتوجيهك في الملاحة بخرائط غوغل فهل ستضمن أن تصل أصلاً؟ يبشر “مساعد القيادة الذكي” الجديد من غوغل بإعادة طريقة توجيهك، وربما تحسين مهاراتك في القيادة بعد أن قررت غوغل أن تطبيق الخرائط المعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يستحق أن ينال ترقية من أداة جيميناي وهي في مرحلة الاختبار التجريبي، وتستعد للتعامل مع الطرقات وتوجيهك في رحلاتك في المدينة ومواكبة حركة المرور، بل الدردشة معك في الأمور الفلسفية أثناء تنقلاتك. مساعد ذكاء اصطناعي جيمناي سيصبح عنصراً أساسياً داخل تطبيق خرائط غوغل وسيبدأ العمل به بنشاط في أواخر عام 2025. في الإصدارات التجريبية الحالية، يحل جيميني محل مساعد غوغل في التنقل والمحادثة بدون استخدام اليدين في خرائط غوغل ، مما يتيح للمستخدمين التحكم في التنقل، وإعادة توجيه الرحلات، والتحقق من الطقس، وطرح أسئلة متنوعة باستخدام الأوامر الصوتية – وهي إمكانيات تتجاوز ما يقدمه مساعد غوغل

بدأت غوغل هذاا الشهر باختبار جيميني داخل خرائط غوغل عبر التحديثات التجريبية، حيث يستجيب لأوامر الميكروفون أثناء التنقل، والتي يتم تمييزها بصريًا بأيقونة جيميني شرارة التي تحل محل ميكروفون المساعد القديم.

– من المتوقع إصدار الإصدار الرسمي الموجه للمستخدم قريبًا بناءً على البرنامج التجريبي واستراتيجية غوغل الأوسع لاستبدال مساعد جوجل بجيميني في جميع منظومتها، ولكن لم يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق العالمي بعد ، بدأ طرح بعض ميزات جيميني (مثل الإستلهام المُصمم بالذكاء الاصطناعي في الخرائط) في الولايات المتحدة اعتبارًا من أكتوبر 2024، ومن المتوقع استمرار طرحها على نطاق أوسع خلال الأشهر القادمة. تخيل حين تكون عالقاً في زحمة مرورية، وتكاد تصرخ من الإحباط، وقتها سيبادرك جيميني بلطف لتغيير طريقك والانتقال لطرق بديلة… أو قد يتبجح باقتراح تجنب هذا الازدحام بالمغادة في وقت أبكر. سيجد لك مسارات بدون رسوم تعرفة الطريق، ويتحقق من الطقس حتى وصولك إلى وجهتك، بل قد يسليك بالإجابة على أسئلة غريبة أثناء القيادة. لن يكتفي تطبيق خرائط غوغل الجديد بالتفاعل مع أحوال الطريق والطقس وحركة المرور بل سيعمل بشكل استباقي يعرف ما تحتاجه قبل أن تسأل من خلال اقتراحات مفيدةوربما نصائح غير مرغوب فيها مثل التوجه لمزرعة خلابة مجاورة أو يقترح إضافة ثلاث محطات لشرب القهوة “لرفع معنوياتك”. لا يزال النظام قيد الاختبار، مما يعني أنه لا يمكنك الحصول عليه بعد. ولكن بمجرد إطلاقه، استعد لتجربة تنقل أكثر أمانًا وسلاسة وجرأة. شيء واحد مؤكد: لن تكون رحلاتك مملة بعد الآن.

يأتي ذلك مع سعي غوغل لإنجاز تكامل بين نظام جيميناي (Gemini ) للذكاء الاصطناعي في منتجاتها الأساسية. فحين تحاول فتح ملف بي دي اف PDF يظهر في تطبيق الملفات تلقائيًا شريحة Gemini لتعرض تحليل الملف. وبالمثل، يُفعّل هذه الميزة أثناء استخدام تطبيق ما خيار “السؤال عن الشاشة”، مع إمكانية الوصول إلى الفيديو المباشر أيضًا. ويجري الآن تطبيق مماثل لتجربة خرائط غوغل. فعند فتح بطاقة مكان في الخرائط وفتح Gemini، يُظهر الآن شريحة “السؤال عن المكان” مباشرةً قرب مربع الدردشة. كان Gemini قادرًا على الوصول إلى بيانات خرائط غوغل، ولكنه يظهر الآن بشكل استباقي داخل تطبيق الخرائط.