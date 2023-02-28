أطلقت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف السعودية خدمة إصدار رخصة بناء وقف بنوعيه؛ وقف الهيئة العامة للأوقاف والوقف الأهلي عن طريق خدماتها على البوابة الإلكترونية بما يسهم بتسيير الإجراءات على المستفيدين واختصار الوقت والجهد على طالبي الخدمة.

فيديو | مدير حلول الأعمال في أمانة الرياض حسن عسيري: خدمة "بناء وقف" أصبحت رقمية لتسهل الإجراءات على ناظري الوقف بإصدار رخص بناء فورية #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/f7arFSDz5e — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 4, 2023

وأوضحت أمانة الرياض أن الخدمة تتيح للمستفيدين إصدار رخصة بناء فورية على أرض الوقف من خلال التعاقد مع مكتب هندسي معتمد وذلك بهدف التمكين التنموي والنهضة العمرانية.

دعمًا للقطاع الوقفي في مدينة #الرياض.. أطلقنا خدمة إصدار رخصة بناء وقف من خلال التعاقد مع مكتب هندسي معتمد، في إطار خطواتنا الهادفة إلى التحول الرقمي، وتسهيل وصول المستفيدين لخدماتنا الإلكترونية.. pic.twitter.com/9z0FMhnVQR — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 27, 2023

وقالت في تغريدة عبر تويتر “دعمًا للقطاع الوقفي في مدينة #الرياض.. أطلقنا خدمة إصدار رخصة بناء وقف من خلال التعاقد مع مكتب هندسي معتمد، في إطار خطواتنا الهادفة إلى التحول الرقمي، وتسهيل وصول المستفيدين لخدماتنا الإلكترونية“.