أطلقت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف السعودية خدمة إصدار رخصة بناء وقف بنوعيه؛ وقف الهيئة العامة للأوقاف والوقف الأهلي عن طريق خدماتها على البوابة الإلكترونية بما يسهم بتسيير الإجراءات على المستفيدين واختصار الوقت والجهد على طالبي الخدمة.
وأوضحت أمانة الرياض أن الخدمة تتيح للمستفيدين إصدار رخصة بناء فورية على أرض الوقف من خلال التعاقد مع مكتب هندسي معتمد وذلك بهدف التمكين التنموي والنهضة العمرانية.
وقالت في تغريدة عبر تويتر “دعمًا للقطاع الوقفي في مدينة #الرياض.. أطلقنا خدمة إصدار رخصة بناء وقف من خلال التعاقد مع مكتب هندسي معتمد، في إطار خطواتنا الهادفة إلى التحول الرقمي، وتسهيل وصول المستفيدين لخدماتنا الإلكترونية“.