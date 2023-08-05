مويضي المطيري by مويضي المطيري

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المرور السعودي : 10 خطوات لتنفيذ الكفالة الإلكترونية بمنصة أبشر

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر والتي تتم خلال 10 خطوات لإنهاء الخدمة.



وأضافت الإدارة، عبر تويتر، أن خطوات تنفيذ الخدمة تتضمن الدخول لحساب المستفيد عبر المنصة، والنقر على أيقونة «خدماتي – خدمات»، ويلي ذلك الدخول إلى «الخدمات العامة».



وبعد ذلك يختار المستفيد «خدمة الكفالة»، واختيار أيقونة «كفالة جديدة، أو استعراض الطلبات»، وبعد ذلك يتم إدخال بيانات المكفول، والضغط على أيقونة «السداد»، والتأكد بعد ذلك من «إجمالي المبلغ»، وإدخال بيانات «البطاقة البنكية»، وطباعة «الرقم المرجعي»



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