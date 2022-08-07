خدمات ما بعد البيع للسيارات في السعودية تتجاوز 35 مليار ريال في 2027

يتوقع أن تبلغ فئة خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية 9,44 مليار دولار (35,5 مليار ريال) في العام 2027 ارتفاعاً من 6,49 مليار دولار (24,3 مليار ريال) في في عام 2021، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6,43%، كما ورد في تقرير نشره موقع “الأبحاث والأسواق“.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. ويفضل عدد كبير من سكان المملكة العربية السعودية السفر لمسافات أطول عبر الطرق ما يزيد من متوسط ​​المسافة التي تقطعها السيارة. كا أن توفر بنية تحتية للطرق لا مثيل لها يدفع إلى الاستخدام المتزايد للسيارات من قبل السياح وكذلك سكان المملكة.

ويؤدي الوعي المتزايد لدى السكان بسلامة المركبات إلى زيادة الطلب على مكونات ما بعد البيع للسيارات في المملكة العربية السعودية، ويمكن تجنب حالات الوفاة إذا تم استبدال مكونات السيارات بما في ذلك الفرامل والمصابيح الأمامية وما إلى ذلك على فترات منتظمة لضمان السلامة على الطرقات.

وذكر التقرير أن الزيادة في متوسط عدد الكيلومترات المقطوعة لكل سيارة تؤدي إلى زيادة الطلب على مكونات السيارات مما يعود بالفائدة على قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، تؤدي العواصف الرملية والظروف المناخية القاسية إلى زيادة وتيرة تغيير مكونات السيارات مثل فلاتر الهواء والزيت بشكل متكرر، وبالتالي دفع نمو سوق خدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية.