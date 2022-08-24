خدمات التموين في السعودية تبلغ 22,5 مليار ريال والنمو المتوقع 6,9% سنوياً

بلغت قيمة سوق خدمات التموين في المملكة العربية السعودية 22,5 مليار ريال (5,99 مليار دولار أمريكي) في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6,91% حتى عام 2027، كما أورد تقرير حديث صادر عن مؤسسة “الأبحاث والأسواق”.

ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى تزايد عدد السكان العاملين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ما يحفز نمو سوق خدمات التموين. كما أدى انتشار المباني التجارية والمدارس والمستشفيات وحدائق تكنولوجيا المعلومات إلى زيادة التوسع في صناعة خدمات التموين، والتي من المتوقع أن تدعم سوق خدمات التموين في السنوات القادمة.

وترتبط صناعة السياحة والضيافة بشكل بارز بسوق خدمات التموين، وقد اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية خطوات متنوعة لتعزيز السياحة والحج في المملكة بعد انتهاء جائحة “كوفيد – 19”. وبدأ الناس في جميع أنحاء البلاد في إيلاء اهتمام أكبر لصحتهم ويميلون إلى المزيد من الغذاء الصحي بعدما لمسوا أثر فيروس كورونا الجديد على أجهزتهم المناعية.

ويشجع الطلب المتزايد على الأطعمة المغذية والصحية في أماكن العمل والمدارس والمطاعم، شركات تقديم الطعام على زيادة محفظة منتجاتها وخدماتها الحالية وتوريد أغذية غذائية غذائية في المكاتب، والمطاعم،وغيرها.

وينقسم سوق خدمات التموين في المملكة العربية السعودية إلى شرائح بناءً على نوع الخدمة والمستخدم النهائي والمنطقة والمشهد التنافسي. وبناءً على نوع الخدمة، يتم تصنيف السوق إلى تعاقدية مقابل غير تعاقدية. وهيمن القطاع التعاقدي على السوق بحصة سوقية بلغت 81,60% في عام 2021. ومن المتوقع أن تمثل خدمات التموين التعاقدي أكبر حصص إيرادات في السوق وتعزز هيمنتها على قطاع السوق بسبب الطلب المتزايد من المقصف العادي والمكاتب.