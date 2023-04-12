ختام فوازير غازي الذيابي تشعل تويتر من جديد في السعودية

أشعل هاشتاك (#ختام_فوازير_غازي_الذيابي)، اليوم الأربعاء، الترند السعودي في موقع تويتر وحظي بأكثر من 156 ألف تغريدة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وكان المشهور السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي غازي الذيابي قال صباح اليوم الأربعاء الباكر في تغريدة عبر تويتر “أهلاً أخواني وأخواتي وعشر مباركة.. غداً الأربعاء ستكون الحلقة الأخيرة #فوازير_غازي_الذيابي وآخر فرصة لدخول السحب على السيارات من خلال هاشتاق راح نطلقه من الرابعه عصراً الى العاشرة مساءً.. بعدها راح نسحب على سيارتين صني ٢٠٢٣ وسيارة لكزس ٢٠٢٣.. ونختّم موسمنا الثالث”.

اهلاً أخواني وأخواتي وعشر مباركة .. غداً الأربعاء ستكون الحلقة الأخيرة #فوازير_غازي_الذيابي وآخر فرصة لدخول السحب على السيارات من خلال هاشتاق راح نطلقه من الرابعه عصراً الى العاشرة مساءً .. بعدها راح نسحب على سيارتين صني ٢٠٢٣ و سيارة لكزس ٢٠٢٣ .. ونختّم موسمنا الثالث ??? — غازي الذيابي (@gazzi_24) April 11, 2023

وقال في تغريدة جديد قبل قليل “الموسم الثالث الحلقة الأخيرة آخر فرصة لدخول السحب على السيارات من خلال المشاركة بـ هاشتاق #فوازير_غازي_الذيابي

ومتابعة حساب كلاً من @Dkhoonemirates @gazzi_24

تنويه الليلة الساعة العاشرة راح نسحب على ٢٧ شخص من الهاشتاق”.

الموسم الثالث الحلقة الأخيرة ?



آخر فرصة لدخول السحب

على السيارات ??



من خلال المشاركة بـ هاشتاق #فوازير_غازي_الذيابي

ومتابعة حساب كلاً من @Dkhoonemirates @gazzi_24



– تنويه الليلة الساعة العاشرة ?️

راح نسحب على ٢٧ شخص من الهاشتاق — غازي الذيابي (@gazzi_24) April 12, 2023 فوازير غازي الذيابي

وكان #غازي_الذيابي أطلق فوازيره في موسمها الثالث مع بداية شهر الصيام أي قبل 21 يوماً ليتفاعل معه مئات الآلاف يومياً تحت هاستاك (فوازير غازي الذيابي) وذلك رغبة بالفوز في مسابقاته التي يتخللها هدايا قيمة كثيرة ومتنوعة في مقدمته سيارات فارهة.

وتصدر هاشتاك #فوازير_غازي_الذيابي9 يوم الأحد الماضي الترند السعودي بأكثر من 1.03 مليون تغريدة وهو رقم قياسي وفق جميع المعايير.

طريقة الاشتراك في فوازير غازي الذيابي

هناك طريقتان للاشتراك في المسابقة النسخة الثالثة، الأولى عبر منصة التواصل الاجتماعي

1- الدخول إلى حساب غازي الذيابي في تويتر.

2- الاشتراك في المسابقة التي يتم طرحها يومياً.

3- الإجابة على الأسئلة التي يتم عرضها ومتابعة الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم السحب على الجوائز في نهاية الحلقة.

والطريقة الثانية، عبر الاشتراك من خلال الاتصال بالرقم (0592732536) لخطوط شركة زين، أو (0544023046) لخطوط شركة موبايلي، والرقم (0535527889) لخطوط شركة الاتصالات السعودية (STC).

من غازي الذيابي؟

غازي الذيابي هو أحد مشاهير السعودية على سناب شات وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج، ويملك نحو أربعة ملايين متابع على سناب شات ونحو 562 ألف متابع في تويتر ومثلهم تقريباً في إنستغرام، وأعداد جميع المتابعين في زيادة مضطردة، ومعظمهم نشطون.

وتثير فوازير غازي الذيابي؛ النجم السابق لقناة بداية السعودية المتخصصة ببث برامج تلفزيون الواقع، منذ سنتين تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الهدايا القيمة التي يقدمها.

فوازير غازي الذيابي