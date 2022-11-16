خبير  الويب 3.0  كيفن أوليري يلقي خطاب الافتتاح للدورة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين في أبوظبي

يعتزم كيفن أوليري، رئيس مجلس إدارة “أوليري فنشرز”، ونجم برنامج “شارك تانك” الذي يعرض عبر هيئة الإذاعة الأمريكية “إيه بي سي”، إلقاء كلمة رئيسية خلال النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين، المزمع تنظيمها في فندق دبليو أبوظبي يوم 18 نوفمبر. سيتوجه أوليري إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي كسفير لبرنامج آكسس أبوظبي – مافن غلوبال آكسس، والذي يمثل مبادرة موجهة لتيسير الوصول إلى بيئة الأعمال والابتكار في أبوظبي، ويحظى بدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، ويمهد طريق الشركات لدخول منظومة مزاولة الأعمال والابتكار المزدهرة في العاصمة الإماراتية.

برنامج مافن غلوبال آكسس

زار أوليري أبوظبي عدة مرات خلال العامين الماضيين

يتصدر خبير الويب 3.0 مشهد الاستثمار في مشاريع تقنياتها العديد.

اهتمام أوليري الكبير في تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية تحديداً.

جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين

تأسست الجائزة لتكريم الجهود المتميزة في مجال البلوك تشين وابتكارات الويب 3.0،

تستضيفها وكالة هوكو الشرق الأوسط بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي.

وتنال دعم جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين.

Why would #institutional #investors ever hold #Crypto on an #unregulated #exchange again? I invested in @wonderFi & @BitBuy & am moving my Crypto there. 100% fully regulated and accounts are constantly scrutinized. I had to move assets to #Canada to keep them safe. Crazy! pic.twitter.com/OquyUL4yax — Kevin O'Leary aka Mr. Wonderful (@kevinolearytv) November 14, 2022

يلفت بالي سينج، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس الشريك في مجموعة هوكو إلى أهمية مشاركة إوليري بالقول: “تشرفنا مشاركة كيفن أوليري في النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين عبر إلقاء كلمة رئيسية خلال هذا الحدث الطموح. ولاشك أنه شخصية تحظى باحترام كبير وتقدير واسع على المستوى العالمي، لاسيما نظير عمله في مجالات البلوك تشين والعملات الرقمية. وتعتبر هذه البداية متميزة لما سيكون دون أدنى شك سلسلة طويلة من الجوائز لتكريم ألمع الإنجازات في مجال الويب 3.0 في المنطقة”.

وتحظى جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين بدعم GEM Digital Limited كراعٍ رئيسي، مع نخبة من الرعاة الداعمين منهم مكتب أبوظبي للمقيمين، أحد أقسام دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ و Ineryبلوك تشين، منصة البلوك تشين من المستوى 1 والمبرمجة لإدارة قواعد البيانات اللامركزية؛ وEverdome، أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق.

لجنة التحكيم

وسيتم تقييم المرشحين للجوائز من قبل لجنة متخصصة تضم نخبة من الشخصيات المرموقة وهم: الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، وجيهانزب أوان، عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي أوان وشركاه، وميريام كيوان، الرئيس السابق للأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، وعضو مجلس إدارة “بلاك أوك جلوبال”، وميشا هانين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BEDU، وصقر عريقات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كريبتو أواسيس”، ماثيو إلموت، العضو المنتدب في “أرابيان بزنس”.

مكان مرموق بالموعد المثالي

وستنعقد جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين في توقيت مثالي لمواكبة توجهات التقنية وذلك في فندق دبليو أبو ظبي – جزيرة ياس ذو الخمس نجوم، ضمن قاعة “بالم جاردن” وذلك في 18 نوفمبر 2022 تزامناً مع انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

وسيكون المشاركون في الحدث على موعد مع أمسية احتفالية مميزة حافلة بالجوائز والتكريم والرؤى القيمة والنشاطات الترفيهية، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ووقع الاختيار على أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى من الجوائز نظراً لريادة دولة الإمارات والتزامها بدعم تطور تقنيات البلوك تشين وابتكاراتها ومكانتها المتميزة في الحلول الرقمية. فقد أحرزت الدولة عموماً تقدماً لافتاً في صياغة لوائح وتشريعات سلامة وشفافية البلوك تشين والأصول الرقمية، الأمر الذي سلط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية لامتثال القطاع بما يعود بالنفع على شتى جوانب الويب 3.0. واستقطبت منهجية العمل الطموحة هذه العديد من اللاعبين العالميين في القطاع لتأسيس حضورهم في الدولة، بما قاد لنشوء منظومة قوية أرست مكانة دولة الإمارات كمركز للعملات الرقمية وابتكارات المستقبل.

فئات الجوائز

أكثر منصة للتمويل اللامركزي ابتكاراً للعام 2022.

منصة التداول اللامركزية الواعدة 2022.

أقوى منصة مركزية للتداول 2022.

أفضل محفظة عملات رقمية للهواتف المتحركة 2022.

أفضل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال 2022.

أفضل صندوق للاستثمار في العملات الرقمية 2022.

منظومة الويب 3.0 الواعدة 2022.

أفضل صندوق للاستثمار في العملات الرقمية 2022. منظومة الويب 3.0 الواعدة 2022. أفضل مشروع للرموز غير القابلة للاستبدال.

تمويل ألعاب الفيديو 2022.

وأفضل شخصية مؤثرة في العملات الرقمية عبر يوتيوب 2022.

أكثر امرأة قدرة على التأثير في مجالات البلوك تشين والعملات الرقمية 2022.

مدير التسويق الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية 2022.

أكثر خدمة إخبارية عالمية للعملات الرقمية قدرة على التأثير 2022.

الرئيس التنفيذي الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية لعام 2022.

مشروع العملات الرقمية الواعد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

والمحرر المفضل لأفضل حملة ويب 3.0.

يمكن إرسال طلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني: www.mebawards.io

.