خبير اقتصادي حائز على نوبل يؤكد تحذيره من الإفراط باستثمارات الذكاء الاصطناعي

يشكك دارون أسيموغلو الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة 2024، و ‌هو أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بجوانب أساسية في الذكاء الاصطناعي وبمزاعم عن التأثير الاقتصادي الفعلي للذكاء الاصطناعي سواء كان ذلك التأثير على الناتج الاقتصادي أو أرباح الشركات وعوائد الاستثمار بالذكاء الاصطناعي. ولدى السؤال عن اصراره على خلاصة دراسته حول الذكاء الاصطناعي التي نشرها في أبريل 2024 وأثارت الكثير من الجدل وكانت بعنوان الصورة الاقتصادية الكبيرة Macroeconomics للذكاء الاصطناعي، يلفت في لقاء صحفي مؤخرا، بالقول إن معطياتها صحيحة ولم يبدل رأيخ حول ذلك، ويقر أسيموغلو بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المثيرة للإعجاب لكنه يحذر من أنها لا تنسحب على كل شيء والزعم أنه سيحدث خلخلة في كل القطاعات ويحول العمل فيها، هي أمور تستدعي النظر والدراسة. ويؤكد أن أبحاثه تظهر أن الذكاء الاصطناعي سيحقق أتمتة 5% من المهام فقط، وسيضيف للناتج الإجمالي العالمي 1% خلال العقد الحالي. ويلفت أسيموغلو إن مايقلقه هو كيفية تحقيق الشركات لعوائد من استثماراتها بالذكاء الاصطناعي، ويقلقه ايضاً الضجيج والمبالغة في تسويق الذكاء الاصطناعي قائلاً إن الضجة هي عدو لنجاح الشركات، وأن الوعود والمزاعم حول المكاسب والنتائج الاقتصادية مبالغ فيها وتخالف للمعطيات التاريخية التي يدرسها جيدا.

يُقدّم دارون أسيموغلو، الخبير الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، توقعاتٍ أكثر تواضعًا. كما يُؤكّد أن إمكانات الذكاء الاصطناعي أقل وضوحًا من إمكانات الإنترنت حتى اليوم، وأنّ الحكم البشريّ يفوق الخوارزميات، ويحثّ القادة على الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلًا من الاكتفاء بخفض التكاليف.

أهمية البشر من الذكاء الاجتماعي

يشير أسيموغلو إلى أهمية العنصر البشري قائلا إن الموارد الأساسية للشركات هي الموارد البشرية لأنها جوهر نجاح التفاعل الاجتماعي والقدرة على اتخاذ القرار أو الحكم الصائب فضلا عن الذكاء الاجتماعي (الذكاء الاجتماعي هو عامل ضروري لفهم العلاقات الاجتماعية والنجاح في إدارتها، فيما يقتصر الذكاء الاصطناعي على تزويد الذكاء المعرفي، ويساعد الذكاء الاجتماعي على فهم مشاعر وأفكار وسلوكيات الآخرين، والاستجابة المناسبة لها- المحرر)..