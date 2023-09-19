خبير أممي: افتقار ليبيا لخدمة الأرصاد الجوية لإصدار التحذيرات تسبب بكارثة مفجعة

أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، إن كارثة ليبيا المفجعة كان يمكن تجنبها وإنقاذ الآلاف من الضحايا الذين غرقوا في فيضانات ليبيا لو توفرت خدمة الأرصاد الجوية لإصدار التحذيرات للسكان لإجلاءهم من مناطق الخطر. وأوضح أن الجهود الضعيفة للاستجابة في الدولة المنقسمة منذ 12 عاماً زادت من الفوضى.

بيتيري تالاس الحائز على دكتوراه في الأرصاد الجوية من جامعة هلسنكي، لفت إلى تهالك سدين أمام ضغط منسوب المياه جعلهما لا يؤمنان حماية للمدينة ولم يحتملا الضغط، وانهار السدان لينفلت سيل هائل اجتاح المدينة.

موجة تسونامي بارتفاع 7 أمتار

قال وزير الصحة الليبي السابق رضا العوكلي لقناة سي إن إن يوم الأربعاء إن “موجة ضخمة، يصل ارتفاعها إلى مبنى مكون من ستة طوابق أو أكثر، اجتاحت البلاد بأكملها كموجة تسونامي واحدة”.

وليبيا، التي عانت أكثر من عقد من الفوضى والصراع والتي لا تزال ليس لديها حكومة مركزية يمكنها الوصول إلى جميع أنحاء البلاد، معرضة للخطر بشكل خاص.

وقال كريستوس زيريفوس، الأمين العام لأكاديمية أثينا إنه كان “حدثا غير مسبوق” وأن الأمطار غمرت المنطقة أكثر من أي وقت مضى منذ بدء رصد كمية الأمطار في منتصف القرن التاسع عشر.

وأضاف: “نتوقع حدوث مثل هذه الظواهر في كثير من الأحيان”. لكن الخبراء قالوا إن التأثير على البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط سيكون متفاوتا، وسيكون أكثر تدميرا بالنسبة للدول التي لديها أقل الوسائل للاستعداد.

خبير المناخ زيريفوس قال إن بيانات العواصف لم يتم تجميعها بالكامل بعد، لكنه قدر أن كمية الأمطار التي تهطل على ليبيا تعادل 1000 ملم (متر واحد) التي سقطت على ثيساليا في وسط اليونان في عام 2011.