خبراء من السعودية والإمارات يشاركون رؤاهم في منتدى مستقبل المدن لبلدان البريكس

اختُتمت فعاليات منتدى مستقبل المدن لبلدان البريكس في موسكو، والذي ركّز هذا العام على محاور أساسية هي الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والتحول الرقمي للمدن. شهد المنتدى، الذي عُقد على مدى يومين (17-18 سبتمبر)، حضور أكثر من 13,000 شخص من 42 دولة، بينهم 29 وفداً من 21 دولة مثل الإمارات، قطر، السعودية، عمان، وتركيا. ناقش المنتدى، الذي استضاف أكثر من 460 متحدثاً وخبيراً، آفاق تطوير البنية التحتية الحضرية، ودور التقنيات الحديثة في تشكيل المدن المستقبلية. كان من أبرز المتحدثين من منطقة الشرق الأوسط: عائشة بن بشر، خبيرة المدن الذكية، التي أكدت أن التكنولوجيا مجرد أداة وليست هدفاً، وأن التحول الرقمي يجب أن يركز على الإنسان لجعله أكثر سعادة، معتبرة الثقة من المواطنين هي الأساس لنجاح أي نظام متقدم. سلطان الرئيسي من مؤسسة دبي للمستقبل، الذي سلّط الضوء على مبادرة “ساندبوكس” في دبي كمنصة مبتكرة توفر للمبدعين الأدوات اللازمة للنجاح. الدكتورة كيت باركر، من مشروع نيوم، التي كشفت عن رؤية نيوم للمدينة المستقبلية حيث يفوّض اتخاذ القرار للذكاء الاصطناعي، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة “رفيق” للمواطنين، لكنها شددت على ضرورة الحوكمة الأخلاقية والشفافية. كما شهد المنتدى مشاركة فعالة للروبوتات، حيث عُرض أكثر من 35 جهازاً، مثل الروبوت المنظف “بيكسل”. ولأول مرة، شاركت الروبوتات في برنامج الأعمال، حيث عرض الروبوت الشبيه بالإنسان Ardi رؤيته لمستقبل المدن الهجينة.

