خبراء السفر والسياحة يناقشون الحد من النفايات

سلط خبراء السفر والسياحة من جميع أنحاء الشرق الأوسط الضوء على التحديات والفرص التي يجب أن تعالجها الاستراتيجيات المستدامة خلال الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري لسوق السفر العربي قبيل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023، الذي سيقام في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 أيار/مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

حضر الاجتماع الذي تم انعقاده في فندق إنتركونتيننتال دبي – فستيفال سيتي، ممثلين كبار من: أماديوس كوليرز إنترناشيونال ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وكلية دبي للسياحة مجموعة إعمار للضيافة ومجموعة الاتحاد للطيران وشركة فارنك لإدارة المرافق وهيلتون وفنادق ومنتجعات آي جي إتش، حيث تنضم الفنادق والمنتجعات والهيئة الملكية في العلا وفنادق تايم وجوجل إلى شركة آر إكس الجهة المنظمة للحدث لإجراء مناقشة متعمقة حول النسخة القادمة من معرض سوق السفر العربي.

سيشهد سوق السفر العربي 2023 تماشياً مع شعار المعرض “العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية”، اجتماع أبرز الخبراء من القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء العالم في دبي لاستكشاف كيفية تحييد الكربون عن السياحة العالمية وقطاع الضيافة.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “ستكون دورة العام المقبل من المعرض هي الدورة الثلاثين من سوق السفر العربي، حيث يخطط فريقنا احتفالاً بهذا الإنجاز الهام للكشف عن تعهد مخصص للاستدامة للمعرض، والذي سيتضمن تحديد 30 هدفًا قصير الأمد وطويل الأمد نهدف من خلاله تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية”.

وأضافت كورتيس قائلة: ” نعمل عن كثب مع العارضين والشركاء للمساعدة في تحفيز التغيير المستدام في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، حيث كانت الأفكار التي تم تقديمها خلال اجتماع المجلس الاستشاري لدينا قيمة ومفيدة للغاية وستساعدنا على ضمان أن تكون النسخة الثلاثين من المعرض هي الأكثر استدامة حتى الآن”.

سلط أعضاء المجلس الاستشاري لسوق السفر العربي الضوء على مجموعة متنوعة من الأفكار لزيادة الوعي بالاستدامة خلال نسخة 2023 من الحدث، ليس فقط للمعرض بذاته فحسب، ولكن أيضًا لجميع المشاركين، حيث تضمنت البنود المدرجة على جدول الأعمال كلاً من: تقليل النفايات المطبوعة والبلاستيكية والعمل مع شركاء مسؤولين بيئيًا والمزيد غيرها، كما سيستخدم سوق السفر العربي وأصحاب المصلحة الاجتماعات المستقبلية لتطوير وتنفيذ مجموعة شاملة من التدابير العملية قصيرة وطويلة الأمد مع إمكانية تحقيق تأثير إيجابي على البيئة.

وفقًا لـمنظمة السفر الدولي المستدام، تمثل الأنشطة المتعلقة بالسياحة ما يقرب من 8 ٪ من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم، حيث سيواصل فريق سوق السفر العربي العمل بشكل وثيق مع أعضاء المجلس الاستشاري في محاولة لتسهيل الدور الرائد الذي يلعبه قطاع السياحة والضيافة في الشرق الأوسط في قيادة العمليات المستدامة، وسوف يسلط المشاركون الضوء على أفضل الممارسات الصناعية والابتكارات المتطورة مع إمكانية تسريع إزالة الكربون عالميًا.

وتعليقًا على الفوائد العديدة التي توفرها السياحة المسؤولة، علق فاسيل زيجالو، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط ومدير محفظة شركة آر إكس العالمية قائلاً: “من الواضح أن العمليات المستدامة لها دور حاسم في التخفيف من الأثر البيئي لقطاع السفر على مستوى العالم، ولكن إذا تم تناولها بالطريقة الصحيحة فإنه يمكنها أيضًا تقديم مجموعة من المزايا التجارية، حيث أصبحت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات أهمية متزايدة في جميع الصناعات مع استخدام المستثمرين الواعين اجتماعيًا هذه المعايير لإدارة محافظهم الاستثمارية، وقطاع السفر ليس استثناء عن ذلك”.

وأضاف زيجالو قائلاً: “ستلعب التجارب والخبرات والأفكار التي يقدمها أعضاء المجلس الاستشاري لدينا دورًا حيويًا في ضمان أن يوفر سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية يستطيع فيه قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم من عرض الابتكارات وتبادل المعرفة والمساعدة في تشكيل مستقبل قطاع السياحة والضيافة المستدام للأجيال القادمة”.

حضر المجلس الاستشاري لمعرض سوق السفر العربي 2023 بالإضافة إلى ممثلين من آر إكس كلاً من: جمال شندول ، نائب الرئيس الأول الشرق الأوسط وأفريقيا في أماديوس، وكريستوفر لوند، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كوليرز إنترناشيونال، و جريجوري فولر، نائب الرئيس المساعد للعلامة التجارية والمحتوى في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمارات السياحية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وجيف ستراشان، مدير كلية دبي للسياحة و مارك كيربي، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الضيافة في مجموعة إعمار للضيافة، ويورج أوبرمان ، نائب رئيس العمليات المركزية في مجموعة الاتحاد للطيران، ونادية إبراهيم، رئيس قسم الاستدامة في شركة فارنك وعضو مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، و يوكيم جان سليفير، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا لدى فنادق هيلتون، و جيمس بريتشفورد، نائب الرئيس التجاري في فنادق ومنتجعات آي إتش جي، وجون نورثن، المدير التنفيذي ورئيس الفنادق والمنتجعات في الهيئة الملكية للعلا، ومحمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، وبلال قباني، رئيس قطاع العلامات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جوجل.

سيستكشف برنامج مؤتمر سوق السفر العربي 2023 كيفية تطوير اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة، مما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة مثالية للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام في المستقبل من خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28)، الذي سينعقد العام المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وقد أعلن سوق السفر العربي عن إضافة فئة جديدة عن الاستدامة ولأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم للشركات العارضة لعام 2023.

سيتم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.