خالد الشحي يفوز بجائزة الإعلام العالمي لريادة المحتوى والابتكار

أعلنت المجموعة الإعلامية العالمية عن فوز خالد الشحي، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بجائزة الإعلام العالمي لريادة المحتوى والابتكار لعام 2022.

وتمنح هذه الجائزة للأشخاص المعترف بهم من الأقران أنهم أصحاب موهبة في إنشاء حملات نموذجية تعتمد على المحتوى وتظهر شجاعة العلامة التجارية والإبداع والابتكار.

وسيحصل الشحي على جائزته خلال حفل توزيع الجوائز السنوي للمجموعة في فندق هام يارد في لندن، يوم الثامن من أيلول/سبتمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في الفئة النهائية. كما سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى لهذا العام.

واتفق الرئيسان المشاركان، هاميش غولدنغ، رئيس استراتيجية العلامة التجارية في إتش إس بي سي، وريتو لاخانبال، الشريك الإداري في ماكان العالمية، إلى جانب بليندا باركر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإعلام العالمية، على أن الشحي قد قلب قواعد الاتصال الحكومي من خلال وضع الإبداع في جوهر قيادته لتحقيق مستوى من التأثير والفعالية لا ينظر إليه في كثير من الأحيان في المؤسسات العامة.

وكان الشحي على رأس العديد من الحملات الإبداعية الحائزة على جوائز، بما في ذلك تحويل برج خليفة إلى أكبر صندوق تبرعات في العالم، حيث وصل إلى 4.6 مليار شخص وجمع أكثر من 1.2 مليون وجبة لأولئك الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد.

ومع ذلك، فإن فعالية الحملة ليست سوى جزء واحد من هذه القصة؛ لقد غير الشحي طريقة مقاربة الجهة الحكومية مع التواصل من خلال جعل التميز الإبداعي جوهر وظيفتها. ومن الواضح أن المكتب الإعلامي الإماراتي بات يتصرف كعلامة تجارية وليس مؤسسة.

وتبرز المبادرات الرائدة التي أطلقها الشحي لدعم أول مهمة في الشرق الأوسط إلى المريخ، بما في ذلك “القمر المزدوج”، وهو أول عرض إقليمي، وختم جواز سفر محدود الإصدار مصنوع من حبر المريخ للزوار القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة، هذا النهج الإبداعي الفريد.

وبالمثل، فإن “شتاء من خلال عيني”، وهو مقطع فيديو قصير يظهر جمال دولة الإمارات من منظور شخص كفيف، يتجاوز حدود المحتوى السياحي التقليدي.

وقالت بليندا باركر، الرئيس التنفيذي لمجموعة “وورلد ميديا جروب”: “كان مستوى المرشحين لجائزة قيادة المحتوى والابتكار لعام 2022، الذين تم ترشيحهم من قبل عضو المجموعة الإعلامية العالمية، استثنائياً هذا العام”.

وأضافت: “لقد أظهروا الابتكار والإبداع وشجاعة العلامة التجارية في حملاتهم ، لذلك كان قرارا صعبا”. “لقد أثار خالد الشحي إعجاب قضاتنا بالاتساع والعمق الهائل للحملات التي قام بها ، فضلا عن إظهار الإبداع والجرأة ودفع حدود الاتصالات والتسويق في ما يمكن أن يكون قطاعا جافا في كثير من الأحيان”.

وقال الشحي:” تعرض جوائز الإعلام العالمي الأفضل في تسويق المحتوى، لذلك يسعدني الحصول على جائزة ريادة المحتوى والابتكار”.

وتعتقد الإمارات أن المستحيل ممكن، وقد أمضت الخمسين عاماً الماضية في تخيّل وتصميم وتنفيذ رؤية جديدة للبلد لا مثيل لها في أي مكان آخر. لكن الأمر يتطلب أكثر من السياسة والرؤية لتغيير المجتمع.

وأضاف الشحي: “لقد كان هدفي هو تغيير الطريقة التي تتواصل بها حكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنتاج محتوى مبتكر وإبداعي أصلي يؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس محلياً وإقليمياً وعالمياً، لذلك يشرفني حقاً – وبالطبع فريقي – أن أرى عملنا معترفاً به من قبل أقراننا.