خافيير ميلي المؤيد لـ ترامب رئيسا للأرجنتين

فاز المرشح الليبرالي خافيير ميلي المؤيد لرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين أمس الأحد وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على 55,95% من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية بحسب أ ف ب. وتعهد ميلي أنه سيعين شقيقته كارينا في منصب السيدة الأولى.

وحصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على 44,04% بعد فرز 86% من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا إنه اتصل بميلي لتهنئته.

ويأتي انتخاب خافيير ميلي الليبرالي المؤيد لترامب وهو بلا خبرة حكومية سابقة وسيرة ذاتية تتضمن العمل كـ “مدرب جنس ” رئيسًا للأرجنتين، في أعقاب توترات نادرا ما عرفت البلاد لها مثيلا منذ عودة الحكم الديموقراطي قبل أربعين عاما. وحَدّد التضخم وهو من أعلى المعدلات في العالم (143% خلال عام) والفقر الذي طال 40% من السكان رغم برامج الرعاية الاجتماعية، والديون المستعصية وتراجع قيمة العملة، معالم دورة الاقتراع التي يأمل الأرجنتينيون بأن تخرجهم من الأزمة الاقتصادية.

وبدت خطط إنعاش ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية متضاربة جدا. فمن ناحية، ماسا (51 عاما) سياسي محنك تولى حقيبة الاقتصاد لمدة 16 شهراً في حكومة يسار الوسط التي نأى بنفسه عنها. وقد وعد بتشكيل “حكومة وحدة وطنية” وإصلاح اقتصادي تدريجي، مع الحفاظ على الرعاية الاجتماعية التي تعتبر أساسية في الأرجنتين.

أما خافيير ميلي (53 عاما)، فهو اقتصادي يصف نفسه بأنه “رأسمالي فوضوي”، وأثار الجدل في مداخلاته التلفزيونية ودخل المعترك السياسي قبل عامين. وتعهد هذا الليبرالي التخلص من “الطبقة الطفيلية” و”تقليم الدولة المعادية” ودولرة الاقتصاد.