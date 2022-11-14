خاص – مدرب إسباني: المنتخب السعودي قادر على الوصول لثُمن نهائي المونديال

في حوار خاص لـ”أريبيان بزنس” رأى المدرب الإسباني أنخيل لوبيز أن المنتخب السعودي لكرة القدم قادر على تخطي الدور الأول والوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

لوبيز أكد أن المنتخب السعودي لديه عدد من اللاعبين المميزين قادرون على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

إسبانيا في مهمة صعبة

في الوقت ذاته، اعتبر المدرب الإسباني أن منتخب بلاده قادر على تقديم كرته الجميلة، على حد وصفه، والمضي قدما في البطولة، رافضًا فكرة ترشيح المنتخب الإسباني للفوز باللقب من عدمه، حيث تنتظر كتيبة المدرب لويس إنريكي مهمة صعبة للغاية في المونديال.

وأضاف لوبيز أن المنتخب الإسباني يضم عددًا من اللاعبين المهاريين صغار السن قليلي الخبرات في كأس العالم الذي سيكون بمثابة تحدٍ خاص وجديد لعدد منهم.

الليغا تفتقد ميسي

وحول عدم تواجد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الليغا، اعتبر لوبيز أن الدوري الإسباني يفتقد ليو، وأن عالم كرة القدم حزين على الطريقة التي خرج بها ميسي من برشلونة، متمنيًا أن يختتم مسيرته في برشلونة.

صلاح يستحق الكرة الذهبية

ويرى لوبيز أن النجم المصري محمد صلاح يستحق التواجد دائما بين الخمسة الكبار، ويستحق أن يتوج بالكرة الذهبية مع كل ما يقدمه من مستويات هائلة.

وأشار المدرب الإسباني إلى تطور أداء نجم ليفربول عاماً بعد عام مع ثبات مستواه البدني والفني وتسجيل العديد من الأهداف كلها نقاط تؤهله للتتويج بالكرة الذهبية.

رسالة لعمرو وردة

وأشاد مدرب فريق أتروميتوس اليوناني السابق باللاعب المصري عمرو وردة واصفاً إياه بـ”اللاعب الجميل”، على حد وصفه، مضيفًا أنه كان سعيداً بتدريبه وكان يؤدي أداءً رائعاً وسلوكه كان جيداً.