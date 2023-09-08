بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة “لكم التعليق” فيديو لـ 3 حوادث مرورية في التوقيت نفسه بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق .
SHARE
حوادث مرورية مرعبة بالفيديو في أبوظبي
SHARE
دليل شامل لأخبار الاقتصاد والأعمال في الخليج والشرق الأوسط مع أخبار البنوك والتمويل والبناء والطاقة والإعلام والتسويق والعقارات والنقل والسفر والتقنية والسياسة والصحة ونمط الحياة والوظائف ودليل الإمارات .أهم أخبار الأعمال في دبي والخليج
بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة “لكم التعليق” فيديو لـ 3 حوادث مرورية في التوقيت نفسه بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق .