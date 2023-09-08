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حوادث مرورية مرعبة بالفيديو في أبوظبي

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حادث اصطدام بين سيارات عديدة في أبوظبي
حادث اصطدام بين سيارات عديدة في أبوظبي

بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة “لكم التعليق” فيديو لـ 3 حوادث مرورية في التوقيت نفسه بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق .

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