حوادث مرورية مرعبة بالفيديو في أبوظبي

بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة “لكم التعليق” فيديو لـ 3 حوادث مرورية في التوقيت نفسه بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق .

#فيديو | بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لـ 3 حوادث مرورية في نفس التوقيت بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق .



التفاصيل :https://t.co/RpaRY6NmBw#لكم_التعليق#الانشغال_بغير_الطريق pic.twitter.com/2vcbV5PBSE — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 8, 2023