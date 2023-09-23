حميد الشاعري: توفي 800 من أقاربي بفيضانات ليبيا

قال الفنان الليبي حميد الشاعري إن قرابة 800 من أقاربه لقوا حتفهم جراء إعصار «دانيال» المدمر، الذي ضرب مدينة درنة الليبية، مؤخراً.

وذكر الشاعري، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن 800 شخص ينتمون إلى قبيلته لقوا حتفهم في ليبيا بسبب إعصار «دانيال»، الذي حصد أرواح الآلاف، وتابغ قائلا «إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة، ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء».

وحميد الشاعري، مغنّ وموسيقار شهير، من مواليد 1961، في بنغازي في ليبيا، ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية بحسب صحيفة الخليج.

ونشأ في أسرة تشمل 15 أخاً وأختاً، إضافة إلى ثلاث زوجات للأب، خلافاً لأمه، وتوفيت والدته وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة من العمر. وكان في أول مراحله هاوياً حيث اعتاد إقامة الحفلات بمدينة بنغازي، ولاحقاً حققت تجاربه الموسيقية نجاحاً مدوياً في مصر والعالم العربي.