by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

حميد الشاعري: توفي 800 من أقاربي بفيضانات ليبيا

by سامر باطر

قال الفنان الليبي حميد الشاعري إن قرابة 800 من أقاربه لقوا حتفهم جراء إعصار «دانيال» المدمر، الذي ضرب مدينة درنة الليبية، مؤخراً.

وذكر الشاعري، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن 800 شخص ينتمون إلى قبيلته لقوا حتفهم في ليبيا بسبب إعصار «دانيال»، الذي حصد أرواح الآلاف، وتابغ قائلا «إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة، ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء».

وحميد الشاعري، مغنّ وموسيقار شهير، من مواليد 1961، في بنغازي في ليبيا، ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية بحسب صحيفة الخليج.

ونشأ في أسرة تشمل 15 أخاً وأختاً، إضافة إلى ثلاث زوجات للأب، خلافاً لأمه، وتوفيت والدته وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة من العمر. وكان في أول مراحله هاوياً حيث اعتاد إقامة الحفلات بمدينة بنغازي، ولاحقاً حققت تجاربه الموسيقية نجاحاً مدوياً في مصر والعالم العربي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...