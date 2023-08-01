حمية ستيف جوبز تقتل مدونة روسية شهيرة أكلت الفاكهة فقط وفقدت حياتها

توفيت المدونة النباتية الروسية زانا سامسونوفا “بسبب الجوع الحاد”، بعد أن اعتمدت حصريًا على نظام غذائي من الفاكهة الاستوائية في ماليزيا، وهو ذات السبب الذي أدى لوفاة ستيف جوبز مؤسس شركة أبل بعد أن أصر على حميته التي تسببت له بالإصابة بسرطان البنكرياس حتى بعد تشخيص مرضه.

وروجت المدونة البالغة من العمر 39 عامًا، كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطعمة النيئة خاصة الفاكهة، حيث حققت ملايين المشاهدين على منصات تيك توك وفيسبوك وإنستغرام.

وفي 21 تموز/يوليو طلبت “زانا” العلاج الطبي، بعد فترة من الآلام، خلال جولة في جنوب شرق آسيا، لكنها توفيت بعدها بقليل.

وقال أحد الأصدقاء لموقع “نيوزفلاش”: “قبل بضعة أشهر، في سريلانكا، بدت بالفعل منهكة، وساقها منتفخة.. أرسلوها لتلقي العلاج. ومع ذلك، هربت مرة أخرى، وعندما رأيتها في فوكيت، شعرت بالرعب”.

وأضافت صديقتها: “كنت جارتها وكل يوم كنت أخشى أن أجد جثتها هامدة في الصباح، أقنعتها بالتماس العلاج، لكنها لم تقبل”.

وقالت صديقة أخرى إنها تناولت “نظامًا غذائيًا نباتيًا خامًا تمامًا” على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث كانت تستهلك فقط “الفواكه وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة”.

وفي آخر منشوراتها، كتبت سامسونوفا على إنستغرام تقول: “أرى جسدي وعقلي يتغيران كل يوم، أنا أحب نفسي الجديدة، ولن أعود أبدًا إلى العادات التي اعتدت ممارستها”.

يذكر أن الممثل الأمريكي أشتون كوتشر، أصيب بالمرض حين حاول اتباع حمية الفاكهة قبل تأدية دور ستيف جوبز مؤسس شركة “آبل” الذي توفي بسرطان البنكرياس نتيجة تلك الحمية والذي أصر على اتباعها حتى بعد تشخيص مرضه.