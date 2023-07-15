قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب، الدكتور أحمد الزهراني، إن الوزارة أطلقت حزماً من المبادرات لدعم مهارات الشباب.

وأوضح الزهراني، أن تنمية وتطوير المهارات تُعد أولوية استراتيجية للمملكة، وهي تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية بمختلف القطاعات ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل بوصفهم أحد المكونات الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للمهارات.

وأبان أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يقام اليوم 15 يوليو، أن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتدريب “وعد” وبالتعاون مع القطاع الخاص وفرت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 192 ألف فرصة تدريبية، مبيناً أن الحملة تستهدف توفير أكثر من 1.1 مليون فرصة تدريبية بنهاية 2025.

وأضاف أن من المبادرات التي أطلقتها الوزارة: مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، ومبادرة المعايير المهنية الوطنية، والبرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص على التدريب “وعد”، ومبادرة مسرعة المهارات وقسائم التدريب”.

أطلقنا اليوم (5) مبادرات نوعية للمهارات والتدريب لتحفيز القطاع الخاص على تطوير مهارات موظفيه، والخريجين، والطلبة، كما أعلنّا عن الحملة الوطنية للتدريب (وعد)؛ ووصلنا إلى 1,155,000مليون فرصة تدريبية حتى نهاية 2025، وأشكر جميع الشركاء لتحقيق هدفنا في الوصول إلى مواطن منافس عالمياً. pic.twitter.com/W5TrZMjww1 — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) March 20, 2023